Похожи на обычных, но более опасные. Как выглядят летающие клещи и угрожают ли они людям

Сейчас в Украине идет период активности клещей. Поэтому следует быть осмотрительными на природе и во время прогулок с детьми или домашними животными. Однако, кроме обычных клещей, существуют и летающие. Они более опасны для человеческого здоровья и жизни.
Что нужно знать о летающих клещах - читайте ниже в материале Styler.
Прежде всего внешним видом, и это становится очевидно из названия насекомого.
Лосиный, или летающий клещ - это крохотное создание длиной 4-6 миллиметров со сплюснутым тельцем и лапками с крючками на концах, чтобы быстро цепляться за тело новой жертвы.
Еще одна особенность строения клеща - это хитиновая оболочка на теле. Именно она не даст просто раздавить насекомое. К тому же оболочка делает тело клеща коричневого цвета, что помогает ему прятаться в шерсти животных, коре деревьев и т.д.
Вот, как выглядит летающий клещ (фото: stylzycia.polki.pl)
Первым симптомом укуса является зуд и боль. Поскольку этих насекомых трудно оторвать от кожи, след от укуса может сохраняться в течение трех недель.
Однако следует отметить, что лосиные клещи редко кусают людей. Может быть даже так, что он сядет на человека, но спрыгнет, так и не укусив.
Главной добычей летающих клещей являются дикие и домашние животные.
Однако окончательно это утверждение не доказано учеными.
Раньше мы рассказывали, как понять, какое именно насекомое вас укусило.
Читайте также, как ухаживать за раной после укуса, чтобы она быстрее зажила.