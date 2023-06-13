Похожи на обычных, но более опасные. Как выглядят летающие клещи и угрожают ли они людям

Чем летающий клещ отличается от обычного

Прежде всего внешним видом, и это становится очевидно из названия насекомого.

Лосиный, или летающий клещ - это крохотное создание длиной 4-6 миллиметров со сплюснутым тельцем и лапками с крючками на концах, чтобы быстро цепляться за тело новой жертвы.

Еще одна особенность строения клеща - это хитиновая оболочка на теле. Именно она не даст просто раздавить насекомое. К тому же оболочка делает тело клеща коричневого цвета, что помогает ему прятаться в шерсти животных, коре деревьев и т.д.

Вот, как выглядит летающий клещ (фото: stylzycia.polki.pl)

Как понять, что вас укусил лосиный клещ

Первым симптомом укуса является зуд и боль. Поскольку этих насекомых трудно оторвать от кожи, след от укуса может сохраняться в течение трех недель.

Однако следует отметить, что лосиные клещи редко кусают людей. Может быть даже так, что он сядет на человека, но спрыгнет, так и не укусив.

Главной добычей летающих клещей являются дикие и домашние животные.

Какие болезни переносит насекомое

Однако окончательно это утверждение не доказано учеными.

Где подстерегают летающие клещи