На шоу "Супермама" новый скандал. Дмитрий Карпачев не на шутку разозлил зрителей

Новый сезон "СуперМама" не обошелся без скандалов. И если раньше сеть свирепствовала из-за "проплаченной" победы участницы, то сейчас все "набросились" на ведущего программы - Дмитрия Карпачева.
Почему бунтуют зрители, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на 24 выпуск 7 сезона шоу "СуперМама", уже вышедшего на YouTube.
Так, финал 24 выпуска возмутил сеть. В этот раз за главную награду проекта и звание "СуперМамы" боролись женщины из Киева:
Участницы шоу ходили в гости и пытались выяснить, кто из них самая лучшая мама. А на финале не обошлось без ссор и даже угроз.
Затем, когда Карпачев зашел в студию, он заявил, что не видит, кому из четверки мамочек он хотел бы дать свои экспертные 10 баллов.
Оказалось, что две участницы шоу набрали одинаковое количество баллов. И, конечно же, оценка от Карпачева могла изменить ситуацию. Но он отказался выбирать победительницу, поэтому браслет "СуперМамы" и звание лучшей не получил никто.
В комментариях под выпуском зрители активно делятся мнениями и отмечают, что заметили странное поведение Карпачева. Он якобы слишком лояльно относится к определенным участницам, но при этом "ни за что" критикует других.
Также зрителей не удовлетворило решение ведущего, оставившего финал без победительницы. Поэтому пользователи даже пишут, что Карпачева якобы необходимо уволить и заменить кем-то другим. К тому же они отметили:
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что блогерша Самбурская впервые раскрыла подробности развода с мужем.
Кроме того, недавно стало известно, что Каменских захейтили за купание в молоке.