На шоу "Супермама" новый скандал. Дмитрий Карпачев не на шутку разозлил зрителей

Скандал на шоу "СуперМама"

Так, финал 24 выпуска возмутил сеть. В этот раз за главную награду проекта и звание "СуперМамы" боролись женщины из Киева:

28-летняя экономная Юлия, которая делает для ребенка игрушки из предметов быта и мусора

20-летняя Богдана, родившая сына в 15 лет

29-летняя Натальи, которая самостоятельно воспитывает детей после трагической потери мужчины

Маша, которая нарастила дочери волосы и уже подарила ей квартиру.

Участницы шоу ходили в гости и пытались выяснить, кто из них самая лучшая мама. А на финале не обошлось без ссор и даже угроз.

Затем, когда Карпачев зашел в студию, он заявил, что не видит, кому из четверки мамочек он хотел бы дать свои экспертные 10 баллов.

Скандал на шоу "СуперМама" (скриншот)

Оказалось, что две участницы шоу набрали одинаковое количество баллов. И, конечно же, оценка от Карпачева могла изменить ситуацию. Но он отказался выбирать победительницу, поэтому браслет "СуперМамы" и звание лучшей не получил никто.

Почему лютует сеть

В комментариях под выпуском зрители активно делятся мнениями и отмечают, что заметили странное поведение Карпачева. Он якобы слишком лояльно относится к определенным участницам, но при этом "ни за что" критикует других.

Также зрителей не удовлетворило решение ведущего, оставившего финал без победительницы. Поэтому пользователи даже пишут, что Карпачева якобы необходимо уволить и заменить кем-то другим. К тому же они отметили: