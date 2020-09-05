Шоу буде гарячим! Учасниця Танців з зірками після отруєння зробила заяву

Слава Камінська розкрила, чи продовжить брати участь у Танцях з зірками після отруєння
Учасниця шоу Танці з зірками 2020 Слава Камінська зробила заяву про свою участь в завтрашньому ефірі після того, як учора опинилася під крапельницею через серйозне отруєння.
Артистка і співачка групи НеАнгели налаштована все одно вийти на головний паркет країни та продовжити участь в проекті, незважаючи на раптові проблеми зі здоров'ям.
Про це дівчина написала в своєму Instagram, також подякував шанувальникам за слова підтримки.
"Летючою ходою я вийшла з залу. Прокинулась раптово, а завтра ефір! Друзі, дякую всім за теплі слова", - йдеться у публікації.
Камінська розповіла, що почуває себе вже краще після вчорашнього ексцесу - через отруєння вона тоді була змушена перервати тренування зі своїм партнером по "Танцях" Дмитром Дікусаром і поїхати додому, звернувшись до лікарів.
Сьогодні співачка репетирувала номер з Дмитром цілий день, щоб "недільне шоу Танці з зірками було ще яскравішим та гарячішим!"
Також Камінська закликала фанів підтримати їх пару на проекті під час голосування.
Слава Камінська отруїлася перед шоу Танці з зірками 2020 (фото: instagram.com/babaslavka)
Раніше ми розповідали, чим шоу Танці з зірками 6 вересня здивує українців та які намічаються яскраві номери.
Нагадаємо також, що на першому прямому ефірі нового сезону шоу Танці з зірками Слава Камінська з Дмитром Дікусаром танцювали фокстрот.