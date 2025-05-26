Шокирующий прогноз NASA: какая страна может исчезнуть с карты мира уже через 50 лет

Какая страна станет непригодной для жизни людей

Глобальное потепление стало привычной темой для обсуждений в школах, СМИ, научных форумах и за ужином в кругу семьи. Но даже постоянное присутствие этой темы в публичном пространстве не готовит нас к ее реальным последствиям. Потому что когда речь заходит о странах, которые могут стать непригодными для жизни - это уже не абстракция.

Страна, которая сейчас больше всего вызывает беспокойство у ученых - это Бразилия. И именно ее NASA выделило как одну из первых жертв климатического коллапса.

Почему в зоне риска именно Бразилия?

Еще в 2020 году журнал Science Advances опубликовал громкое исследование, которое предсказывало: некоторые регионы планеты могут потерять пригодность для жизни до 2070 года.

Причина - экстремальная жара с высокой влажностью, при которой тело уже не способно охлаждаться через пот. Температура выше 35 градусов плюс влажность создает смертельный риск.

За 40 лет таких случаев стало втрое больше. В первом издании исследования Бразилия не упоминалась. Но в 2022 году NASA прямо включило ее в перечень наиболее пострадавших регионов. То есть - все официально.

Могут ли пострадать другие страны?

"Это не только Бразилия, это половина мира" - говорят эксперты о том, что ждет человечество.

Климатолог Карлос Нобре подчеркнул:

"Речь идет не только о Бразилии, а об огромной части тропиков и даже средних широтах. Если температура превысит 4 градуса - это станет пределом выживания".

Эти 4 градуса - не о температуре в летний день, а о среднегодовом повышении по сравнению с доиндустриальной эпохой.

И если раньше это прогнозировалось на 100-200 лет вперед, теперь ситуация хуже: по данным Natural Climate Solutions от The Nature Conservancy (TNC), повышение на 4 градуса мы можем увидеть уже через 30-50 лет.

Амазонка трещит по швам и последствия будут глобальными

NASA предупреждает: уже в 2041-2044 годах средняя температура на планете вырастет на 2 градуса. И одним из первых это почувствует не северная Европа, а именно регион Амазонки.

Что произойдет:

Меньше дождей, больше засух, ураганы, пожары

Потеря влажности, особенно в зонах вырубки лесов

Массовая гибель видов, которые не выдерживают новых климатических условий

Риск превращения лесов в саванну с выбросом 250 миллиардов тонн CO₂ - это 75% глобального климатического бюджета до 1,5 градуса.

Города тоже не выдержат

Под ударом не только природа. Урбанистические джунгли - еще более уязвимы. Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Сальвадор - уже сейчас страдают от эффекта "теплового острова", когда асфальт и бетон раскаляются, а температура в городе на несколько градусов выше, чем в естественной среде. Этот эффект способен повысить температуру на 5 градусов даже в зеленых зонах

Прогнозы NASA - это не футурология, а холодный научный анализ. Если ситуация не изменится, к 2070 году большая часть Бразилии станет непригодной для жизни.

Амазонка рискует исчезнуть как экосистема, а крупные города - превратиться в настоящий ад. И это не только латиноамериканская проблема. Это звонок для всего мира.