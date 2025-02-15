Шокирующее открытие ученых в Темзе: эта река в центре Лондона была кладбищем много веков

В течение последних двух веков со дна реки Темзы в Англии были подняты сотни человеческих костей. Новое исследование этих останков показало, что большинство из них датируются бронзовым и железным веками. Но что побудило древних людей сбрасывать тела в реку? Этот вопрос до сих пор остается открытым.

Ученые провели радиоуглеродный анализ 30 скелетов, найденных в Темзе, чтобы определить их возраст и возможные причины попадания в реку.

"Большинство людей - включая лондонцев, были удивлены, узнав, что сотни человеческих костей происходят из реки Темзы", - отметила ведущий автор исследования Никола Артур, куратор Музея естественной истории в Лондоне.

По ее словам, хотя человеческие скелеты часто находят в водоемах северо-западной Европы, коллекция из Темзы является уникально большой. Ранее ученые предполагали, что эти останки могли быть результатом битв между кельтами и римлянами или следствием эрозии захоронений на берегу реки.

Однако новые данные свидетельствуют, что большинство этих тел попали в реку в период бронзового (2300-800 гг. до н.э.) и железного (800 г. до н.э. - 43 г. н.э.) веков.

"Теперь мы можем уверенно сказать, что это не просто кости, которые накапливались в реке со временем. В бронзовом и железном веках происходило что-то значимое", - подчеркнула Артур.

Точные причины сброса тел в Темзу остаются неизвестными. Некоторые исследователи считают, что это могло быть частью ритуальных практик, распространенных в северо-западной Европе, где доисторические люди намеренно оставляли важные останки в водоемах.

Другие предполагают, что это могли быть жертвы насильственных конфликтов за контроль над рекой.

"Насилие является распространенной темой для поздних доисторических человеческих останков из водных мест", - отметила Артур, добавляя, что на костях из Темзы обнаружены признаки травм.