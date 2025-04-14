Шокирующая правда о жвачке, которую от вас скрывали

Вы никогда бы не подумали, но привычная жевательная резинка может быть скрытым источником опасного микропластика, который вы глотаете с каждым жеванием. Новое исследование ученых пролило свет на этот факт.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Юрия Швеца в Facebook.

Что стало известно о жевательной резинке?

Результаты исследования, опубликованные недавно, произвели настоящий фурор среди научного сообщества и заставили многих задуматься о потенциальных рисках для здоровья, связанных с этой, казалось бы, безобидной привычкой.

Исследовательская группа под руководством американских ученых решила впервые количественно оценить объемы микропластика, высвобождаемые во время жевания различных видов резинки. Для этого они проанализировали десять популярных марок жевательной резинки - пять на синтетической основе и пять, которые позиционировались как натуральные. В пилотном эксперименте приняли участие добровольцы, которые жевали выбранные виды резинки в течение разного времени - от двух до двадцати минут, имитируя обычный процесс употребления этого продукта.

В течение эксперимента ученые тщательно собирали образцы слюны участников. Эти образцы впоследствии подвергались детальному анализу с использованием передовых научных методов, включая инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье (FTIR) и специально разработанный метод количественного определения микропластика с помощью обычного смартфона. Благодаря этим инновационным подходам ученым удалось не только выявить наличие микропластиковых частиц в слюне, но и точно определить их количество и состав.

Результаты исследования поразили даже самих ученых. Анализ показал, что каждый грамм жевательной резинки способен высвобождать до 637 миллионов микроскопических пластиковых частиц! Наибольшее количество микропластика - потрясающие 94% от общего объема - высвобождалось в течение первых восьми минут жевания. Это означает, что уже за несколько минут наслаждения любимой резинкой вы можете проглотить сотни миллионов крошечных пластиковых фрагментов.

Что особенно интересно, исследование не выявило существенной разницы между синтетическими жевательными резинками и теми, что позиционировались как "натуральные" или на растительной основе. Оба типа высвобождали примерно одинаковое количество микропластика (статистическая значимость различий отсутствовала, P > 0,8). Дальнейший анализ состава обнаруженных в слюне микрочастиц показал наличие четырех основных пластических полимеров, среди которых чаще всего встречались полиолефины - большая группа синтетических полимеров, включающая полиэтилен и полипропилен, которые широко используются в производстве различных пластиковых изделий.

Авторы этого новаторского исследования подчеркивают важность полученных данных, утверждая, что жевание резинки является прямым путем попадания микропластика в человеческий организм, что потенциально может представлять значительный риск для здоровья в долгосрочной перспективе.

Однако, сами исследователи призывают к осторожности и подчеркивают, что целью их работы не было запугивание общественности. Они честно признают, что на сегодняшний день науке доподлинно неизвестно, насколько опасным является проглатывание микропластика для человеческого организма. Соответствующих масштабных и длительных исследований на людях еще не проводилось.

В чем опасность микропластика?

Ученые напоминают, что в современном мире мы постоянно сталкиваемся с микропластиком, который присутствует в воздухе, воде, почве и даже в пищевых продуктах. Их исследование было направлено на получение конкретных количественных данных по еще одному потенциальному источнику поступления микропластика в организм - жевательной резинке. Полученные цифры являются важным шагом в понимании общего уровня нашей "пластиковой" нагрузки.

Кроме потенциального риска, связанного с микропластиком, авторы исследования также напомнили о еще одном малоизвестном аспекте употребления жевательной резинки. Они отметили, что жевательная резинка, содержащая сахарозаменитель ксилитол, может усиливать симптомы таких неприятных расстройств желудочно-кишечного тракта, как синдром раздраженного кишечника и вздутие живота у некоторых людей.