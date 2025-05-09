Шокирующая правда о шашлыках, которую от вас скрывали

Что нужно знать о неочевидных рисках красного мяса

Красное мясо является ценным источником белка, витаминов группы В и легкоусвояемого железа. Однако, оно также содержит значительное количество холестерина и насыщенных жиров, что напрямую связано с сердечными заболеваниями.

Исследования указывают на повышенный риск развития рака из-за определенных консервантов в переработанном мясе (салями, колбасы), а также из-за химических веществ, образующихся во время приготовления мяса при высоких температурах.

Недавнее масштабное исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, наблюдало за почти 100 000 медицинских работников. Оно показало, что те, кто потреблял больше всего красного мяса, имели меньшие шансы дожить до 70 лет в хорошей умственной и физической форме. Масштаб этих негативных эффектов был значительнее, чем от употребления других нездоровых продуктов, например, десертов.

Международное агентство по изучению рака (ВОЗ) на основе наблюдений пришло к выводу, что риск развития рака возрастает на 17% на каждые 100 г красного мяса, потребляемого ежедневно, и на 18% на каждые 50 г переработанного мяса.

Высоконадежные рандомизированные контролируемые исследования также подтверждают вред красного мяса. В частности, исследование 2019 года из Калифорнийского университета в Сан-Франциско показало, что диета, богатая красным мясом, повышает уровень холестерина и триметиламин-N-оксида (ТМАО) - вещества, связанного с сердечными заболеваниями.

Как часто можно употреблять мясо

В конце концов, эпизодическое употребление нежирного красного мяса вряд ли навредит. Ключевым является общий баланс вашего рациона. Поэтому, собираясь на барбекю, не забывайте о щедрых порциях овощей, которые помогут сбалансировать ваше меню.

Помните, что наслаждаться сезоном шашлыков можно, но осознанно.