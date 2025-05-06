Шокирующая правда о популярном заменителе сахара, о которой вы не знали

Сейчас доступно много заменителей сахара, которые являются абсолютно безкалорийными и доступными для продажи, например сукралоза, аспартам и сахарин. Оказалось, что заменители могут быть вреднее сахара.
Почему именно так происходит, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Все они химически обработаны из сахарозы, или столового сахара. Несмотря на то, что они используются для снижения калорийности, они могут оказать негативное влияние на здоровье.
Исследование Института исследования диабета и ожирения Университета Южной Калифорнии показывает, как сукралоза влияет на здоровье.
Сукралоза - это безкалорийный подсластитель, слаще сахара, термостойкий и водорастворимый, поэтому его используют в напитках и выпечке. Исследование, проведенное Институтом исследования диабета и ожирения Университета Южной Калифорнии, ставит под сомнение его эффективность в снижении веса и контроле аппетита.
В исследовании участвовали 75 взрослых в возрасте от 18 до 35 лет с нормальным весом, избыточным весом или ожирением, которые участвовали в трех сеансах, во время которых они пили сукралозу, сахарозу или воду, измеряли мозговое кровообращение с помощью МРТ до и после напитков, сосредотачивая все внимание на гипоталамусе, ключевом месте в регулировании голода.
Результаты показали, что потребление сукралозы увеличило кровообращение в гипоталамусе гораздо больше, чем вода или сахароза, что указывает на более сильный сигнал голода, который является более выраженным у людей со здоровым весом, не имея существенного влияния на людей с ожирением.
Таким образом, сукралоза повышала активность мозга по отношению к голоду. Не все остается здесь, поскольку участники эксперимента сказали, что они чувствовали больше голода, когда употребляли сукралозу, что привело исследователей к выводу, что сукралоза не активирует гормоны, которые вызывают сытость, но может увеличить желание поесть.
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