Шокирующая правда о популярном заменителе сахара, о которой вы не знали
Сейчас доступно много заменителей сахара, которые являются абсолютно безкалорийными и доступными для продажи, например сукралоза, аспартам и сахарин. Оказалось, что заменители могут быть вреднее сахара.
Почему именно так происходит, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Что надо знать о сахарозаменителях
Все они химически обработаны из сахарозы, или столового сахара. Несмотря на то, что они используются для снижения калорийности, они могут оказать негативное влияние на здоровье.
Исследование Института исследования диабета и ожирения Университета Южной Калифорнии показывает, как сукралоза влияет на здоровье.
Почему сукралоза может повышать аппетит
Сукралоза - это безкалорийный подсластитель, слаще сахара, термостойкий и водорастворимый, поэтому его используют в напитках и выпечке. Исследование, проведенное Институтом исследования диабета и ожирения Университета Южной Калифорнии, ставит под сомнение его эффективность в снижении веса и контроле аппетита.
В исследовании участвовали 75 взрослых в возрасте от 18 до 35 лет с нормальным весом, избыточным весом или ожирением, которые участвовали в трех сеансах, во время которых они пили сукралозу, сахарозу или воду, измеряли мозговое кровообращение с помощью МРТ до и после напитков, сосредотачивая все внимание на гипоталамусе, ключевом месте в регулировании голода.
Результаты показали, что потребление сукралозы увеличило кровообращение в гипоталамусе гораздо больше, чем вода или сахароза, что указывает на более сильный сигнал голода, который является более выраженным у людей со здоровым весом, не имея существенного влияния на людей с ожирением.
Таким образом, сукралоза повышала активность мозга по отношению к голоду. Не все остается здесь, поскольку участники эксперимента сказали, что они чувствовали больше голода, когда употребляли сукралозу, что привело исследователей к выводу, что сукралоза не активирует гормоны, которые вызывают сытость, но может увеличить желание поесть.
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