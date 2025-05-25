Шокирующая правда о популярном украинском лакомстве: диетолог раскрыла опасность

Какие сладости не такие уж и полезные

Фруктовая пастила часто позиционируется как здоровая альтернатива сладостям, особенно для детей. Ее яркий вид, фруктовый вкус и легкая текстура создают впечатление полезного перекуса, богатого витаминами.

Однако, как предупреждает известный диетолог Ирина Каленская, за этой привлекательной оберткой кроется значительное количество сахара и углеводов, что делает ее совсем не такой безопасной для здоровья, как может казаться на первый взгляд.

По словам специалиста, фруктовая пастила на самом деле является настоящей "углеводной бомбой". Анализируя типичную упаковку этого продукта, эксперт обратила внимание на впечатляющее количество углеводов - аж 54 грамма.

Но наиболее тревожным является содержание чистого сахара, который составляет целых 50 граммов на ту же самую упаковку. Для сравнения, это почти эквивалентно содержанию сахара в большом количестве традиционных конфет или сладких газированных напитков.

"Фактически, это те же конфеты, только в другой форме. Здесь нет ни жира, ни белка, только углеводы, подавляющее большинство из которых - это простой сахар", - отмечает диетолог.

Почему пастила это не здоровый перекус

Ее слова разбивают популярный миф о фруктовой пастиле как о здоровом перекусе.

Нутрициолог объяснила, почему отсутствие белков и жиров во фруктовой пастиле делает ее потенциально вредной для здоровья, особенно с точки зрения контроля уровня сахара в крови.

Белки и жиры играют важную роль в замедлении процесса переваривания углеводов и всасывания глюкозы в кровь. Благодаря этому рост уровня сахара происходит более плавно и постепенно.

Когда же мы потребляем продукт, который состоит почти исключительно из простых углеводов, уровень сахара в крови резко возрастает, что может привести к целому ряду негативных последствий.

Среди них - резкие перепады настроения и энергии. После быстрого подъема уровня сахара неизбежно наступает его резкое падение, сопровождающееся чувством усталости, раздраженности и желанием снова съесть что-то сладкое.

Такой цикл может привести к формированию вредных пищевых привычек и зависимости от сладкого.

Кроме того, регулярное употребление большого количества простых углеводов, особенно при отсутствии белков и жиров, может способствовать набору лишнего веса.

Избыток глюкозы, которая не используется организмом в качестве энергии, превращается в жировые запасы. В долгосрочной перспективе это может привести к развитию ожирения и связанных с ним заболеваний, таких как сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.

Не стоит также забывать о негативном влиянии чрезмерного потребления сахара на состояние зубов. Бактерии, живущие в ротовой полости, активно перерабатывают сахар, выделяя кислоты, которые разрушают зубную эмаль, что приводит к развитию кариеса.