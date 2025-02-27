Шокирующая правда о днях рождения: кто и когда их придумал на самом деле?

История появления дней рождения

Традиция отмечать даты рождения уходит корнями в древность. Первые упоминания о праздновании дней рождения относятся к Древнему Египту. Фараоны отмечали дату своей коронации как "день рождения", считая, что именно тогда они становились богами.

В Древней Греции празднование дня рождения было связано с богами. Например, в 5 веке до н.э. греки приносили круглые медовые лепешки богине Артемиде, что, вероятно, стало прообразом современного торта со свечами.

В Римской империи дни рождения стали личными праздниками. Сначала их праздновали только знатные граждане и императоры. Кстати, именно римляне ввели традицию дарить подарки и составлять поздравления.

Христианство сначала не одобряло празднование дней рождения, ведь это считалось языческой практикой. Но постепенно традиция изменилась, и в средневековой Европе дни рождения начали праздновать представители королевских семей и аристократии.

А что удалось узнать ученым?

В исследованиях, которые были проведены за последнее время, ученые выяснили, что первые доказательства празднования дней рождения взяты из экономических текстов из Лагаша, важного города в древнем Шумере, регионе южной Месопотамии, который считается местом древнейшей известной цивилизации.

В третьем тысячелетии до нашей эры, во время правления короля Лугаланда (2384-2378 гг.), праздновали дни рождения детей правителя. А рождение элиты, отмечали жертвоприношением животного, которое живые делили со своими умершими предками.

Еще одно, более раннее упоминание, происходит от греческого историка Геродота. В 5 веке до н.э. он писал об обычаях персов в своей "Истории":

"Из всех дней они больше всего почитают тот, в который они родились. В этот день они считают нужным устроить пир более свободный, чем в другие дни. И богатые, и бедные устраивали дни рождения, на которые готовили много мяса и наполняли столы десертами".

А в 5-3 веках до н.э. люди очень интересовались составлением гороскопа новорожденного ребенка, чтобы узнать, какая жизнь его ждет. Вечеринка в честь дня рождения - это традиция, которая существует много веков (фото: pixabay.com)

Как празднуют дни рождения сегодня?

Современные традиции празднования дней рождения сложились в 19-20 веках. Значительное влияние имела немецкая традиция Kinderfest - детского дня рождения, во время которого зажигали свечи на торте и загадывали желания. В XX веке эта практика распространилась по всему миру.

Сегодня празднование дня рождения стало международным явлением. В каждой стране есть свои особенности: в Мексике разбивают пиньяту, в Японии детей поздравляют в специальные дни, а в Корее первый день рождения ребенка - это грандиозное событие с традиционными ритуалами.

Интересные факты о днях рождения

Самой популярной песней для дня рождения является Happy Birthday to You, которая появилась в 1893 году.

Больше всего празднований дня рождения приходится на сентябрь - из-за сезонных тенденций рождаемости.

В древности свечи на торте символизировали свет и защиту от злых духов.

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