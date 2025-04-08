В шоколаде и без зубов. В каком состоянии нашли модель Ковальчук в Дубае: жуткие детали

В деле украинской модели Марии Ковальчук, которую 19 марта в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу в Дубае , появились новые жуткие детали.

В каком состоянии нашли девушку и какой срок грозит виновнику в Украине - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Так, анонимный свидетель, который якобы находился в медицинском учреждении во время госпитализации Марии Ковальчук, заявил, что ее состояние не только указывало на падение, но и на возможное жестокое обращение.

Однако эта информация пока не подтверждена. Комментарий поступил анонимно российским СМИ, и пока невозможно проверить представленные обстоятельства.

Мать пострадавшей отказывается давать комментарии до завершения расследования. По словам "инсайдера", тело Ковальчук было покрыто синяками, которые не соответствуют травмам от падения с высоты. Поэтому есть вероятность, что 20-летнюю девушку, которая, вероятно, находилась на вечеринке Porta Potty, могли избивать и унижать в течение длительного времени. Мария Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

"Полиция заметает следы. Мой друг, который работает в той же больнице, где лежит Ковальчук, видел собственными глазами, что когда ее привезли, у нее рот был в дубайском шоколаде, а зубы сложены, как это выразиться, в ее "Биркин" (сумка бренда Hermès. - Ред.)", - заявил "инсайдер".

Пока полиция официально сообщает о падении со строительной площадки, родственники Марии Ковальчук имеют другие предположения - в частности, что она могла стать жертвой сексуального рабства.

По данным правоохранителей Дубая, девушку нашли на обочине дороги с многочисленными травмами, при этом ее родственники не могли связаться с ней более десяти дней. Мария Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

В украинском консульстве в ОАЭ подтвердили, что Ковальчук не имела при себе документов и телефона. Она перенесла три сложные операции, и ее состояние сейчас стабильное. Угрозы жизни 20-летней украинки нет.

Какой срок грозит виновнику в Украине

Полиция Украины начала уголовное расследование по торговле людьми по делу 20-летней модели Марии Ковальчук, которую нашли в тяжелом состоянии в Дубае с многочисленными переломами. Виновнику может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Как сообщили представители правоохранительных органов OBOZ.UA, уголовное дело открыто по части 1 статьи 149 УК Украины, которая предусматривает наказание за торговлю людьми, вербовку, перемещение, укрывательство, передачу или получение человека с целью эксплуатации, с помощью принуждения, похищения, обмана, шантажа или из-за материальной или иной зависимости потерпевшего.