На шокуючі фото з гуртожитків НАУ відреагували в університеті: "шкода і боляче дивитися"

У Києві прогримів скандал через жахливихі умови у гуртожитку для студентів Національного авіаційного університету (НАУ). Керівництво вузу повідомило, що фото умов старі й інформація не відповідає дійсності. Але зараз керівництво пішло на зворотну і все-таки визнало, що кімнати та санвузли - ну дуже далекі від ідеальних.
Нова реакція керівництва вузу з'явилася на сайті НАУ.
У прес-службі ще раз підкреслили, що фотографії опубліковані два тижні тому - це фейк, а ось свіжі знімки, які студенти показали - відповідають дійсності. До речі, за останні 5 років не провели жодного ремонту, погодилися в НАУ.
"Так, окремі приміщення деяких гуртожитків університету, м'яко кажучи, знаходяться в не найкращому стані. За останні 5 років, в жодному гуртожитку університету не було проведено капітального ремонту, а поточні ремонтні роботи з оновлення, як приміщень загального користування, так і студентських кімнат, теж не здійснювалося. Хоча кошти, передбачені на такі потреби явно були, адже студенти завжди оплачували проживання відповідно до встановлених тарифів", - повідомило керівництво вузу.
Нарешті адміністрація НАУ погодилася з тим, що приміщення для житла студентів потребують термінового ремонту.
"Так, шкода і боляче бачити, до якого сумного стану колишньою адміністрацією вузу були доведені не тільки приміщення гуртожитків, але і їх фасади, наприклад, і навіть входи", - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що в гуртожитках студмістечка НАУ в черговому режимі зараз постійно проводяться ремонтні роботи з усунення аварійно-побутових ситуацій, заміна пошкодженого сантехнічного обладнання, Столярні роботи, ремонт електромережі та реставрація меблів.
Нижче публікуємо кілька свіжих фотографій зі студентського гуртожитку НАУ.
Раніше ми писали про моторошні умови, на які поскаржилися студенти НАУ. За проживання в такому гуртожитку вони повинні ще й доплачувати по 530 грн на місяць.