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На шокуючі фото з гуртожитків НАУ відреагували в університеті: "шкода і боляче дивитися"

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Київ, П'ятниця 03 вересня 2021 10:39
На шокуючі фото з гуртожитків НАУ відреагували в університеті: "шкода і боляче дивитися" Скандал з гуртожитками НАУ отримав продовження (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві прогримів скандал через жахливихі умови у гуртожитку для студентів Національного авіаційного університету (НАУ). Керівництво вузу повідомило, що фото умов старі й інформація не відповідає дійсності. Але зараз керівництво пішло на зворотну і все-таки визнало, що кімнати та санвузли - ну дуже далекі від ідеальних.

Нова реакція керівництва вузу з'явилася на сайті НАУ.

У прес-службі ще раз підкреслили, що фотографії опубліковані два тижні тому - це фейк, а ось свіжі знімки, які студенти показали - відповідають дійсності. До речі, за останні 5 років не провели жодного ремонту, погодилися в НАУ.

"Так, окремі приміщення деяких гуртожитків університету, м'яко кажучи, знаходяться в не найкращому стані. За останні 5 років, в жодному гуртожитку університету не було проведено капітального ремонту, а поточні ремонтні роботи з оновлення, як приміщень загального користування, так і студентських кімнат, теж не здійснювалося. Хоча кошти, передбачені на такі потреби явно були, адже студенти завжди оплачували проживання відповідно до встановлених тарифів", - повідомило керівництво вузу.

Нарешті адміністрація НАУ погодилася з тим, що приміщення для житла студентів потребують термінового ремонту.

"Так, шкода і боляче бачити, до якого сумного стану колишньою адміністрацією вузу були доведені не тільки приміщення гуртожитків, але і їх фасади, наприклад, і навіть входи", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що в гуртожитках студмістечка НАУ в черговому режимі зараз постійно проводяться ремонтні роботи з усунення аварійно-побутових ситуацій, заміна пошкодженого сантехнічного обладнання, Столярні роботи, ремонт електромережі та реставрація меблів.

Як живуть студенти

Нижче публікуємо кілька свіжих фотографій зі студентського гуртожитку НАУ.

На шокуючі фото з гуртожитків НАУ відреагували в університеті: &quot;шкода і боляче дивитися&quot;На шокуючі фото з гуртожитків НАУ відреагували в університеті: &quot;шкода і боляче дивитися&quot;На шокуючі фото з гуртожитків НАУ відреагували в університеті: &quot;шкода і боляче дивитися&quot;Фото: Група студентів НАУ

Раніше ми писали про моторошні умови, на які поскаржилися студенти НАУ. За проживання в такому гуртожитку вони повинні ще й доплачувати по 530 грн на місяць.

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