Брак с деревом и бросание младенцев. Традиции Индии, которые поражают иностранцев

Индия - страна с богатой историей и культурой, где традиции имеют огромное значение. Некоторые из них кажутся необычными, даже эксцентричными для людей из других стран.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких таких традициях, которые до сих пор сохраняются в этом удивительном уголке мира.

Бракосочетание с деревом

Одной из самых интересных и одновременно необычных традиций является обряд "бракосочетания с деревом". Этот обычай практикуется как для девушек, так и для парней и имеет специфическое значение. Согласно ему, когда старший сын не может жениться первым, он должен пройти обряд "деревянной свадьбы".

Он срубив дерево, как будто женится на нем, и тем самым фиктивно "овдовеет", пока для него не найдут невесту. Такой обряд, хоть и необычный, имеет важное значение для семьи и ее социального положения в общинах. Он также помогает избежать неприятных ситуаций в случае, когда старший сын не готов к браку.

Брачные традиции

Брак в Индии - это не просто юридическая процедура, но и глубокий ритуал, имеющий огромное культурное значение. По индийским традициям, женщина должна относиться к мужчине как к божеству, обеспечивая его благополучие и безопасность.

Исторически брачные ритуалы были связаны с жертвоприношениями, сожжением вдовы вместе с телом мужа, что стало частью жестокой практики, которая со временем была запрещена.

Сегодня на свадьбах, которые часто празднуются с огромными затратами и в кругу 700-800 гостей, семья невесты берет на себя все расходы. Вместо обручальных колец молодожены обмениваются цветочными гирляндами, что символизирует их любовь и согласие.

Брачные традиции Индии широки известны масштабом и яркостью (фото: Freepik.com)

Бросание младенцев с башни

Еще одной шокирующей традицией является обряд бросания младенцев с 15-метровой высоты в храме Гришнешвор. Это впечатляющее и опасное действо имеет целью принести ребенку счастье и удачу в случае, если он переживет падение.

Люди собираются внизу с одеялом или брезентом, чтобы поймать младенца. Такой ритуал, хоть и кажется жестоким, имеет глубокие корни в индийской культуре, которая верит в силу удачи и благословения через такие необычные способы.

Почитание коровы

Корова в Индии является священным животным, которое играет особую роль в культуре и религии страны. Это не единственное священное животное в Индии, здесь также почитают обезьян, змей и слонов. В каждом штате есть свои традиции и даже отдельные священные животные, как, например, крысы в одном из регионов.

За жестокое отношение к животным можно попасть в тюрьму, а в случае недостойного поведения с коровой - даже быть изгнанным за пределы страны.

Корова на индийских улицах - обычная картина (фото: Freepik.com)

Нечистая рука и правила гигиены

Индийские обычаи отличаются и в быту, в частности в вопросах гигиены. В Индии не принято использовать туалетную бумагу, зато люди предпочитают ополаскивание водой, что является частью обычая. Важной деталью является то, что ополаскивание осуществляется только левой рукой, которая считается "нечистой" по индийским традициям.

Также важно отметить, что в Индии часто практикуется обычай разуваться перед входом не только в храмы, но и в дома и магазины. Нарушение этого обычая может восприниматься как неуважение.

Обувь и культура уважения

В Индии есть строгие правила относительно обуви, регулирующие поведение людей в публичных местах, особенно в храмах. Вход в святыни без обуви является обязательным, а за нарушение этого правила можно получить осуждение или даже наказание.

Обувь, которую сняли перед храмом, нельзя брать с собой внутрь, и это является частью культуры уважения к святому месту. Также следует помнить, что подошвы обуви не должны быть видны, когда вы сидите, поскольку это может быть воспринято как пренебрежение к собеседнику.