Для желудка и почек. Этот чудо-напиток поможет вам очистить организм после новогодних праздников

Какой напиток поможет прийти в форму после праздников

Можно, конечно, остановить свой выбор на травяном чае. Проверьте, есть ли у вас мята, шалфей, василек. Всего несколько порций помогут справиться с проблемой ощущения полного живота. Другой способ можно найти в отделении для овощей в холодильнике. Напиток для улучшения пищеварения удивит вас своим основным действующим веществом.

Чем и как помогает отвар корня петрушки?

Петрушка, включая ее листья, корни и плоды, используется в народной медицине более 2000 лет. Вы наверняка хорошо знаете эту траву и, возможно, даже пьете ее как чай при низком уровне железа, слишком высоком уровне сахара или для поддержки функции почек.

Многие посыпают ею практически каждое блюдо и добавляют в зеленые, очищающие коктейли (оказывает мочегонное действие, а также поддерживает пищеварение). В листьях содержится огромное количество витамина С, витаминов А, В2, К, железа, кальция и магния. Это превосходный укрепляющий, регенерирующий ингредиент на кухне.

Корень петрушки обычно используют в качестве основы для супов и отваров. Мало кто знает, что отвар корня петрушки также является средством от проблем с пищеварением.

Петрушка стимулирует секрецию желудочной кислоты. Вы можете использовать ее, чтобы помочь при низкой кислотности. При повышенной кислотности лучше использовать другие настои.

Корень петрушки также поддерживает работу печени: он оказывает желчегонное действие, помогает переваривать жиры (которых много в праздничных блюдах).

Напиток также является мочегонным средством - поддерживает работу почек и поджелудочной железы.

Напиток из петрушки для лучшего пищеварения поможет побороть:

метеоризм

газы

тяжесть в животе от переедания

чувство тяжести и переполнения в желудке

хроническое расстройство желудка

Как приготовить напиток из петрушки для лучшего пищеварения?

Ингредиенты:

2 стакана воды

4 столовые ложки свежего тертого корня петрушки (можно заменить 2 столовыми ложками сушеной)

Способ приготовления:

Положите петрушку в холодную воду и доведите до кипения. Варите под крышкой 15 минут на слабом огне. Затем отставьте еще на 15 минут, чтобы немного остыть, и процедите.

Пить отвар корня петрушки 2-3 раза в день между приемами пищи (за 30 минут до еды или через 1,5 часа после еды).

Вы также можете пить его небольшими глотками в течение дня. Если хотите очистить организм после праздников, пейте его 7–14 дней. Поскольку настой петрушки стимулирует работу почек, чтобы не было обезвоживания, при этом не забывайте пить чистую воду без добавок. Это также поможет вам вернуться в форму и очистить организм.