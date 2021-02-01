Школярка пошила півсотні масок: хочу, щоб всі мали захист від коронавірусу

Школярка з Миколаївської області власними руками пошила майже 500 захисних масок для того, щоб роздати їх бідним людям, які їздять в транспорті.

Дев'ятикласниця Марія Крестич з міста Вознесенська Миколаївської області побачила, що в міських маршрутках їздить багато людей без захисних масок. Вона вирішила убезпечити їх від коронавірусу і самостійно пошити засоби захисту, а потім передати їх водіям, щоб вони роздавали їх пасажирам безкоштовно. Про це розповіли в сюжеті "Сьогодні".

Юній волонтерці допомогли батьки – вони купили дівчинці тканину і нитки, а от дизайн Марія придумала сама – різні кольори, фасони, розміри. Для того, щоб ними могли користуватися і дорослі й діти. Тканину дівчинка обробляла антисептиками, і кожну маску вона спакувала в окремий пакет. Всього школярка пошила самостійно понад 400 масок.

"Я хочу їх безкоштовно передати маршрутним таксі, щоб водій у випадку того, коли людина заходить в маршрутку без маски, просто пропонував їм безкоштовні", - розповіла Марія Крестич.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про школярів-винахідників з Дніпра, які створили унікальну маску – з датчиками дихання, пульсу і температури тіла. Вона здатна подавати сигнали про ранні симптоми коронавірусу.

А також ми писали про те, що 87-річна Марія Фельдман із Сумської області пошила понад 10 тисяч пар рукавиць для українських військових на сході країни.