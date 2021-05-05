Школярі довели дівчинку до суїциду і сказали, що сама винна: деталі НП під Херсоном

У Херсонській області 14-річна школярка стала жертвою цькування. Над дівчинкою протягом року систематично знущалися троє 17-річних старшокласників. В результаті чого дитина наковталася таблеток. На щастя, школярку вчасно доставили в лікарню і тим самим врятували її життя.
Про це повідомили в прес-службі поліції Херсонської області.
Інцидент трапився в школі-інтернаті Бериславського району
За словами восьмикласниці, протягом року, коли вона навчалася в школі-інтернаті, троє підлітків всіляко її принижували.
Цей факт підтвердили і батьки дівчинки. Вони кажуть, що дочка відмовилася їхати на навчання, після чого наковталася таблеток.
"Ювенальні поліцейські виїхали до навчального закладу, де чотири години спілкувалися з керівництвом та учнями. Але як керівництво, так і діти у всьому звинувачували потерпілу, нібито це вона своєю поведінкою провокувала на образи", - повідомили в поліції.
У підсумку деякі учні все ж підтвердили, що троє хлопців ображали дівчинку без причини.
А в керівництві школи додали, що в закладі навчаються діти з непростими характерами і проблемами з поведінкою.
Як виявилась, хлопці й раніше мали проблеми із законом через хуліганську поведінку. У їх відношенні були складені адміністративні протоколи за ст.173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу" Кодексу України Про адміністративні правопорушення.
Потерпіла дівчинка зараз навчається вдома дистанційно. Її батьки вирішуватимуть, чи залишати дочку в цьому навчальному закладі.
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