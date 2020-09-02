Школяр з COVID-19 прийшов на перший урок: батьки не знають, що робити

У Бердянську Запорізької області школяр прийшов у школу з коронавірусом. Захворювання лабораторно підтвердили та в школі провели комплекс протиепідемічних заходів. Проводиться розслідування і визначається коло осіб, з якими дитина спілкувалася.

COVID-19 був підтверджений ПЛР-тестом в Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ України. Про це повідомили в пресслужбі Бердянської міської ради. Клас, в якому виявили захворювання, відправили на самонавчання до 17 вересня.

Коронавірус виявили випадково під час планового тестування батьків і всієї родини. У дорослих тест виявився негативним, а у дитини – позитивним.

Подібна ситуація відбулася в Києві. У двох вчителів учбово-виховного комплексу "Соціум" підтвердився діагноз COVID-19, і вся школа пішла на карантин.

Батьки в паніці, оскільки з початком навчального року зростає ризик підчепити коронавірус. У деяких школах батькам дають підписати папір, в якому зазначено, що школа не несе відповідальності за поширення коронавірусу. Бланк такого документа розмістила в спільноті "Батьки SOS" Наталія Мошко.

"Я от чесно, не розумію, це правильно таке підписувати, коли дитина проводить у школі стільки часу?" – обурилася мама з Київської області.

Фото: Наталі Мошко/Батька SOS

Подібні документи також змушують підписувати та педагогів, як зазначають вчителі – під страхом звільнення. У документі зазначено, що викладачі відмовляються від претензій до навчального закладу, беруть на себе повну відповідальність і виходять на роботу під свій власний ризик. Адвокати стверджують, що такий папір порушує норми міжнародного та національного права в частині проходження, а значить – незаконний.

Фото: facebook.com/hromovyy.viktor

Також батьки сильно обурені тим, що класні керівники вимагають забезпечити дітей всіма захисними засобами, хоча раніше повідомлялося, що це відповідальність шкіл. Деякі повідомлення доходять до абсурду.

Скріншот/ Батька SOS

Деякі батьки серйозно задумалися на повний перехід на дистанційне навчання, деякі відтягують момент і пишуть заяви на відсутність дітей у школі на першому тижні за сімейними обставинами. Це тимчасовий захід, але батьки сподіваються на те, що ситуація врегулюється.

Кожна школа шукає свої варіанти виходу із ситуацій. У деяких дітей ділять на групи. Одна частина класу йде на уроки, друга сидить вдома, через тиждень міняються. Чи вийде з того щось путнє, зараз сказати важко.

Інший варіант – дітям роблять кілька змін. Але на жаль, така система підходить тільки для початкових класів, через те, що у них мало уроків. У старших класах уроки закінчуються після обіду і розтягнути дві зміни просто неможливо. Є ще один мінус – діти до обіду вже втомлюються і рівень сприйняття у них сильно знижується.

А у МОЗ поки радять проводити уроки на свіжому повітрі по можливості.

"Коли ми говоримо про заняття на відкритому повітрі, ми говоримо, що, по можливості, максимально проводити заняття на відкритому повітрі", - сказав міністр Максим Степанов на брифінгу 1 вересня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві озвучили умови, при який школярів можуть відправити на карантин.

А також розповідали про те, як почали навчальний рік у країнах Європи і які там діють правила.