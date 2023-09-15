В школе под Ровно учитель избил ногами ученика у всех на виду (видео)

Детали избиения ребенка в школе

"Учитель физкультуры бьет ученика в Хотинском филиале", - говорится в сообщении.

Заместитель директора филиала Валентина Дудар сообщила, что инцидент произошел 14 сентября в перерыве между занятиями.

По ее словам, к руководству заведения никаких обращений от ученика, других участников образовательного процесса и родителей не поступало, пишет "Ровно Медиа".

Отмечается, что директор отстранил от занятий физрука и его заменили другим преподавателем. Продолжается служебное расследование.

"Сейчас мы общаемся со свидетелями, родителями и преподавателем по этому случаю", - добавила Валентина Николаевна Дударь.

Что думают украинцы по поводу случившегося

Интересно, что некоторые в комментариях написали, что очень хорошо знают учителя физкультуры, он уравновешенный и никогда не бил учеников. Также украинцы отмечают, что сейчас дети способны "довести до ручки" любого.