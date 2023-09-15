В школе под Ровно учитель избил ногами ученика у всех на виду (видео)

В Ровенской области учитель на уроке применил физическую силу к ученику. Он жестоко избивал ребенка ногами у всех на глазах.
Видео вопиющего инцидента опубликовали в Instagram Типове Березне.
"Учитель физкультуры бьет ученика в Хотинском филиале", - говорится в сообщении.
Заместитель директора филиала Валентина Дудар сообщила, что инцидент произошел 14 сентября в перерыве между занятиями.
По ее словам, к руководству заведения никаких обращений от ученика, других участников образовательного процесса и родителей не поступало, пишет "Ровно Медиа".
Отмечается, что директор отстранил от занятий физрука и его заменили другим преподавателем. Продолжается служебное расследование.
"Сейчас мы общаемся со свидетелями, родителями и преподавателем по этому случаю", - добавила Валентина Николаевна Дударь.
Интересно, что некоторые в комментариях написали, что очень хорошо знают учителя физкультуры, он уравновешенный и никогда не бил учеников. Также украинцы отмечают, что сейчас дети способны "довести до ручки" любого.
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