В школе под Ровно учитель избил ногами ученика у всех на виду (видео)
В Ровенской области учитель на уроке применил физическую силу к ученику. Он жестоко избивал ребенка ногами у всех на глазах.
Видео вопиющего инцидента опубликовали в Instagram Типове Березне.
Детали избиения ребенка в школе
"Учитель физкультуры бьет ученика в Хотинском филиале", - говорится в сообщении.
Заместитель директора филиала Валентина Дудар сообщила, что инцидент произошел 14 сентября в перерыве между занятиями.
По ее словам, к руководству заведения никаких обращений от ученика, других участников образовательного процесса и родителей не поступало, пишет "Ровно Медиа".
Отмечается, что директор отстранил от занятий физрука и его заменили другим преподавателем. Продолжается служебное расследование.
"Сейчас мы общаемся со свидетелями, родителями и преподавателем по этому случаю", - добавила Валентина Николаевна Дударь.
Что думают украинцы по поводу случившегося
Интересно, что некоторые в комментариях написали, что очень хорошо знают учителя физкультуры, он уравновешенный и никогда не бил учеников. Также украинцы отмечают, что сейчас дети способны "довести до ручки" любого.
- Фізрука знаю дуже давно і з найкращої сторони. Щоб вивести цю людину з себе треба школу з ніг на голову перевернути.
- Фізрука знаю дуже добре вчив у нас в школі дуже добрий вчитель, це учні зараз такі, що мертвий із могили встане.
- Значить малий довів вчителя, сам винний.
- Ні в якому разі не виправдовую дії "вчителя", але це як потрібно допекти щоб він таке зробив?
- Він був моїм вчителем фізкультури, знаю його тільки з хорошої сторони. В цій ситуації не виправдовую його, але і добре знаю поведінку сучасних дітей. Аби довести, зняти на відео і посміятися.
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