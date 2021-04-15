У школі Луцька учениці скаржаться на знущання: вчителька змусила роздягнутися до білизни

Стверджується, що вчителька математики зі стажем роботи 35 років Лілія Володимирівна Волога змусила трьох учениць у віці 13-14 років зняти майже весь одяг.

"На перерві у мене в класі парили, і тут заходить вчителька і побачила пару, почала кричати, обзиватися... Я їй сказала, у мене нічого немає, потім вона всіх вигнала, і залишила мене і двох однокласниць, і говорила роздягатися до трусів і ліфчика, потім роззуватися... (Це зробили), тому що вона змушувала, довела до істерики", - наводиться розповідь однієї з потерпілих.

Також повідомляється, що тепер у бік дівчат "летить купа погроз з боку дирекції школи", а також наводяться цитати з оповідок інших учнів про її "звірства" - мовляв, нібито вчителька стирала ганчіркою для дошки макіяж з обличчя школярки в її день народження, змушували роздягатися інших, що у навчальному закладі педагоги б'ють і принижують учнів, а "дирекція та батьківський комітет закриває на це очі"

Крім того, в інтернеті опублікували відео, як вчителька в 2017 році била школяра в коридорі привселюдно. Кадри можна подивитися за цим посиланням.

Як пише місцеве видання "Конкурент", директор школи Олег Гребенюк визнає, що конфлікт у вчительки з цими трьома ученицями був, але інформацію про роздягання дітей не підтвердив.

Від інших коментарів щодо скандальної ситуації директор відмовився.