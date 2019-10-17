У школі Кропивницького спалахнув гучний скандал через побиття дитини: деталі НП (відео)

Восьмирічного школяра побили на перерві кілька учнів, після чого хлопчик потрапив до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою. Третьекласник Іван Щербаков потрапив в палату неврологічного відділення на наступний день після інциденту, який стався 7 жовтня у школі №17 у Кропивницькому. Про це йдеться в сюжеті UA: Кропивницький 17 жовтня.

У навчальному закладі з'ясовують всі обставини випадку булінга. Правоохоронці внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.125 (легкі тілесні ушкодження) кримінального кодексу. В даному випадку, до відповідальності притягнуть батьків неповнолітніх.

"В туалеті мене вдарив якийсь пацан, і потім він покликав свого друга, і ми почали битися. Я пам'ятаю, що мене били всю зміну - 5 хвилин", - сказав Ваня.

Як розповіли медики, дитині поставили діагноз закрита черепно-мозкова травма. Симптоматиха характеризується головним болем, блюванням, втратою свідомості.

Мама постраждалого хлопчика Ольга розповіла, що дізналася про бійку від однокласників сина.

"Четверо били ногами лежачу дитину. Діти розповідали жахливе. Як вони описували і як вони били. Ставили на коліна, били, він падав, били ще. Ми приїхали додому. Дитина почала втрачати свідомість", - сказала вона.

За словами заспупниці директора школи Тетяни Ярової, мама Івана не була свідком бійки і може подавати інформацію необ'єктивно. Вона розповіла, що інцидент стався в коридорі, хлопчики прямували до туалета, і один другому наступив на ногу, інший відповів ненормативною лексикою, після чого почалося "з'ясовування стосунків".

У Кропивницькому в школі побили третьокласника (Фото: скріншот)

З'ясувалося, що другорядним учасником бійки був учень 6-го класу. Мама хлопчика розповіла про те, що її син Ерік побачив, як Ваня б'є молодшого першачка, вирішив втрутитися і припинити конфлікт. При цьому нібито Щербаков "послав" шестикласника і провокував на скандал. Після цього Ерік, зі слів його мами, вдарив один раз Ваню по нозі, після чого хлопчик присів.

"Так, моя дитина неправа, що вдарила, але вона хотіла захистити того, молодшого, якого бив Ваня. Мама не хоче усвідомити, що скандал почав Ваня", - говорить Мері Мілітосян.

Як розповіла лікарка Любов Гвоздєцька, в лікарні хлопчик проведе щонайменше 2 тижні.

У Кропивницькому в школі побили третьокласника (Відео: YouTube / UA: Кропивницький)