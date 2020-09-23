У школі під Києвом вчитель цинічно покарала учня: деталі скандалу

В українській школі розгорається скандал
У Фастові Київської області учитель змусив дитину стояти з піднятими руками. Так викладач вирішив покарати дитину за нібито погану поведінку. Мати хлопчика, який вчиться в третьому класі школи №1, дуже засмучена таким вчинком вчителя. Про цей випадок жінка написала в групу "Батьки SOS" в Facebook.
Також жінка зазначила, що не збирається цього так залишати і планує зустрітися з учителем і директором школи.
"Добрий вечір, мій син - учень 3 класу, прийшовши зі школи повідомив, що на уроці за неналежну поведінку, вчитель наказала стояти в гору піднятими руками. Я обурена, що існують такі методи виховання у вчителя вищої категорії. Завтра збираюся до школи на зустріч з учителем і директором!" - написала мати дитини.
В коментарях українці висловили свій гнів діями вчителя і дали свої поради жінці.
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