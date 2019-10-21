У школі Києва спалахнув гучний скандал: вчителі просять не розголошувати

У київській школі спалахнув неабиякий скандал через невідомого чоловіка, який проник у школу. Неадекват чіплявся до першокласника в туалеті. На щастя, хлопчикові вдалося відбитися від нього. Про це у Facebook розповіла сестра школяра Анастасія Григорук.

Інцидент стався у школі № 123 Подільського району.

"Чувак стояв в туалеті. Брат зайшов, і поки робив свої справи, ця скотина полізла до нього. На щастя, малюк встиг обернутися, вдарити муд*ка по руках і втекти", - пише дівчина.

Камери відеоспостереження зафіксували неадеквата. Також з'ясувалося, що він "відзначився" у ще одній київській школі. В іншому закладі вчителям вдалося зловити збоченця, але він втік до прибуття поліції.

В школі Києва №123 чоловік чіплявся до дитини (фото: facebook.com/anastasiia.grigoruk)

Варто відзначити, що не менш дивно виглядає і реакція адміністрації навчального закладу. Директор школи подзвонив дівчині, спробував з'ясувати, хто вона така, і дорікнув, мовляв, навіщо було роздмухувати скандал.

В школі Києва №123 чоловік чіплявся до дитини (фото: facebook.com/anastasiia.grigoruk)

Користувачі мережі шоковані подією в школі. В місці, куди батьки без побоювання віддають своїх дітей, а багато з них ще й скидаються на охорону. В коментарях випадок у навчальному закладі називають справжньою "жестю".