У школі Києва кухарі та прибиральниця побилися через котлети на очах у учнів

Інцидент трапився в стінах середньої школи №221, яка розташована на вулиці Кудряшова, 12\14, в Солом'янському районі столиці, у вівторок, 18 січня, під час обіду.

Повідомляється, що в момент бійки працівників кухні та прибиральниці в їдальні перебували учні молодших класів, і розбірки відбувалися у них на очах.

Директор школи, яка прибула, змогла врешті-решт врегулювати конфлікт і заспокоїла розлючених кухарів. Викликати поліцію керівник навчального закладу відмовилася.

Також були опубліковані скріни листування батьків учнів в чаті, де ті обговорювали інцидент, свідками якого стали, поки чекали дітей в школі. У пості йдеться, що одна кухарка пішла на директора з виделкою.

Батьки учнів розповіли про бійку кухарів і прибиральниці в школі Києва (фото: kievinform.com)

Зазначається, що батьки після такого кричущого випадку стривожилися якістю харчування дітей в цій школі. У мережі виклали фото зі стравами з їдальні, якими годують учнів СШ №221.

Чим годують учнів школи №221 у Києві (фото: kievinform.com)