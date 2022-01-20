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У школі Києва кухарі та прибиральниця побилися через котлети на очах у учнів

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Київ, Четвер 20 січня 2022 19:43
У школі Києва кухарі та прибиральниця побилися через котлети на очах у учнів Колаж РБК-Україна: у Києві в шкільній їдальні кухарі та прибиральниця влаштували бійку
Автор: Володимир Костирін

У Києві в одній зі шкіл сталася сварка між кухарями та прибиральницею в їдальні, яка переросла у бійку. "Яблуком розбрату" в цьому конфлікті стали котлети, які на кухні мали намір використовувати повторно, проте прибиральниця вирішила цьому перешкодити, оскільки вважала неприйнятним.

Про це 20 січня передає видання "КиївІнформ".

Інцидент трапився в стінах середньої школи №221, яка розташована на вулиці Кудряшова, 12\14, в Солом'янському районі столиці, у вівторок, 18 січня, під час обіду.

Повідомляється, що в момент бійки працівників кухні та прибиральниці в їдальні перебували учні молодших класів, і розбірки відбувалися у них на очах.

Директор школи, яка прибула, змогла врешті-решт врегулювати конфлікт і заспокоїла розлючених кухарів. Викликати поліцію керівник навчального закладу відмовилася.

Також були опубліковані скріни листування батьків учнів в чаті, де ті обговорювали інцидент, свідками якого стали, поки чекали дітей в школі. У пості йдеться, що одна кухарка пішла на директора з виделкою.

У школі Києва кухарі та прибиральниця побилися через котлети на очах у учнівУ школі Києва кухарі та прибиральниця побилися через котлети на очах у учнів

Батьки учнів розповіли про бійку кухарів і прибиральниці в школі Києва (фото: kievinform.com)

Зазначається, що батьки після такого кричущого випадку стривожилися якістю харчування дітей в цій школі. У мережі виклали фото зі стравами з їдальні, якими годують учнів СШ №221.

У школі Києва кухарі та прибиральниця побилися через котлети на очах у учнів

Чим годують учнів школи №221 у Києві (фото: kievinform.com)

Варто зауважити, що в Україні з початку 2022 року оновили меню для дітей в школах і дитсадках. І поки деякі кухарі за своєю ініціативою та рецептом займаються приготуванням "багаторазових" котлет, в мережі пронеслася хвиля жорсткої критики відомого кулінара Євгена Клопотенка.

Так, нещодавно Клопотенко відповів на закиди та розповів, чому українці бояться нового шкільного меню.

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