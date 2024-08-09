Не вредят при похудении: вот что все боятся есть, чтобы не испортить фигуру

У жиров часто плохая репутация среди тех, кто хочет похудеть. Но важно, что не все жиры одинаковы. Некоторые из них полезны и даже могут способствовать укреплению здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Долгое время популярен был миф, что нужно уменьшать количество жиров в рационе или вообще их исключать для того, чтобы иметь нормальные весовые показатели.
Однако, жизнь и практика показали, что это не так и сейчас есть научные подтверждения того, что жиры являются необходимой составляющей процесса похудения.
Это происходит так, что в жирах достаточно большое количество калорий содержится. Но жиры не влияют на уровень инсулина и глюкозы. И именно этот факт делает жирные продукты актуальными для похудения.
Диетолог рассказала, что следует выбирать полезные жиры, а это полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в растительных и некоторых животных продуктах. Например, это льняное семя, орехи, рыба, оливковое масло и сами оливки. Это те полезные продукты, которые нужно иметь дома.
Кроме того, жиры необходимы для нормального синтеза гормонов и для бьюти-эффектов, чтобы кожа была здоровой и волосы сияли.
"Не бойтесь жирных продуктов и не забывайте, что здоровая тарелка предполагает 30% общей калорийности за счет жира", - отметила эксперт.
Поэтому жиры важны и они должны быть в каждом приеме пищи, но следует выбирать только полезные.
Трансжиры есть в продуктах, содержащих гидрогенизированные растительные жиры. Это самые плохие жиры для человеческого организма.
Можно найти трансжиры в:
Как и насыщенные жиры, трансжиры могут повышать уровень "плохого" холестерина.
К тому же, трансжиры связывают с повышенным риском воспалительных процессов в организме.
Они могут вызвать вредные последствия для здоровья, включая сердечные заболевания, диабет и инсульт.
Ранее диетолог называл три продукта, которые не стоит есть летом, если хотите похудеть.
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