Не вредят при похудении: вот что все боятся есть, чтобы не испортить фигуру

Что следует знать

Долгое время популярен был миф, что нужно уменьшать количество жиров в рационе или вообще их исключать для того, чтобы иметь нормальные весовые показатели.

Однако, жизнь и практика показали, что это не так и сейчас есть научные подтверждения того, что жиры являются необходимой составляющей процесса похудения.

Это происходит так, что в жирах достаточно большое количество калорий содержится. Но жиры не влияют на уровень инсулина и глюкозы. И именно этот факт делает жирные продукты актуальными для похудения.

Полезные жиры

Диетолог рассказала, что следует выбирать полезные жиры, а это полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в растительных и некоторых животных продуктах. Например, это льняное семя, орехи, рыба, оливковое масло и сами оливки. Это те полезные продукты, которые нужно иметь дома.

Кроме того, жиры необходимы для нормального синтеза гормонов и для бьюти-эффектов, чтобы кожа была здоровой и волосы сияли.

"Не бойтесь жирных продуктов и не забывайте, что здоровая тарелка предполагает 30% общей калорийности за счет жира", - отметила эксперт.

Поэтому жиры важны и они должны быть в каждом приеме пищи, но следует выбирать только полезные.

Что такое плохие жиры

Трансжиры есть в продуктах, содержащих гидрогенизированные растительные жиры. Это самые плохие жиры для человеческого организма.

Можно найти трансжиры в:

жареных продуктах (картофель фри, пончики, фастфуд)

маргарине

кондитерском жире

выпечке

Как и насыщенные жиры, трансжиры могут повышать уровень "плохого" холестерина.

К тому же, трансжиры связывают с повышенным риском воспалительных процессов в организме.

Они могут вызвать вредные последствия для здоровья, включая сердечные заболевания, диабет и инсульт.