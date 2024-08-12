Вредят сердцу и ухудшают здоровье психики: диетолог рассказала, каких продуктов лучше избегать

Какие продукты прошли ультраобработку

Ультрапереработанные продукты - это продукты, не содержащие цельных пищевых ингредиентов или содержащие их в незначительном количестве и прошедшие несколько этапов обработки, во время которых добавляются подсластители, красители, ароматизаторы и эмульгаторы.

Эти продукты оказывают негативное влияние на здоровье, включая риск сердечных заболеваний, онкоризики, диабета 2 типа, ухудшение психического здоровья и преждевременной смерти.

Но опасность ультраобработанных продуктов не ограничивается только очевидными продуктами, такими как чипсы.

"Исследования показывают, что даже некоторые продукты, которые мы считаем здоровыми, также могут содержать большое количество обработанных ингредиентов. Это означает, что даже продукты, которые выглядят полезными, могут оказать негативное влияние на здоровье, если они прошли сложную обработку", - говорится в сообщении.

Диетолог отметила, чтобы избежать чрезмерно обработанных продуктов и сохранить свое здоровье важно внимательно изучать этикетки на упаковках. Выбирая продукты с минимальной обработкой, каждый человек делает шаг к здоровому питанию.

Список продуктов, которые лучше избегать на ужин

Красное мясо

Хотя красное мясо является отличным источником белка и железа, его употребление на ужин может быть проблематичным. Красное мясо, особенно в больших количествах, может быть тяжелым для пищеварения и часто содержит насыщенные жиры, что может повлечь за собой дискомфорт и повлиять на качество сна.

К тому же, большое потребление красного мяса ассоциируется с повышенным риском хронических заболеваний.

Жареная еда

Жареные продукты, такие как картофель фри и куриные крылышки, содержат большое количество насыщенных жиров и трансжиров. Это может привести к изжоге, тяжести в желудке и проблемам с пищеварением.

Наличие большого количества жира в пище может замедлить пищеварение и негативно отразиться на качестве сна.

Сладости

Употребление продуктов с высоким содержанием сахара перед сном может повлиять на цикл сна. Сахар может вызвать всплески энергии и снижение уровня серотонина, что затрудняет засыпание и снижает качество сна.

Высокий уровень потребления сахара также может повлиять на метаболизм и увеличить риск набора веса.

Продукты с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка важна для здорового пищеварения, но ее потребление в позднее время может быть проблематичным. Продукты, богатые клетчаткой, такие как бобовые, цельнозерновые продукты и некоторые овощи, могут вызвать вздутие живота и дискомфорт в желудке, что может помешать хорошему сну.

Именно поэтому лучше выбирать овощи термически обработанные на вечернее время, в таком случае количество клетчатки будет меньше.

Алкоголь

Алкоголь может казаться вспомогательным для расслабления, но он оказывает негативное влияние на качество сна.

Такой напиток может снижать эффективность циклов сна, включая глубокий сон, и приводить к частым пробуждениям ночью. Это может вызвать чувство усталости и понижение производительности на следующий день.