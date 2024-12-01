Без вреда для здоровья: диетолог назвала продукты, которые можно есть после 6 вечера

Многие люди, следящие за своим питанием, интересует вопрос: можно ли ужинать после 18 часов. Диетолог рассказала, что есть последний раз за день нужно за 3 часа до сна.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые можно безопасно есть в таком времени и не переживать за самочувствие.
По словам диетолога Ольги Безуглой, есть после 18.00 можно, но лучше легкую пищу - овощи, салаты, запеченную рыбу, отварную или запеченную курицу.
Не стоит есть поздним вечером, это стресс и большая нагрузка для желудка и всех органов. К тому же вы получите, как бонус - плохой сон.
Оптимальное время для приема пищи - за 3-4 часа до сна. У каждого человека должен быть свой личный комфортный график еды, который подходит только ему.
Вечером не стоит есть жирную и острую пищу, а также - сладкое и очень соленое, чтобы не получить отеки на утро.
Тосты - это лучшая еда для комфорта и довольно легкий ужин, но их точно следует избегать поздно вечером из-за высокого содержания гликемического индекса (ГИ). Еда с высоким ГИ может привести к резкому повышению уровня сахара и инсулина, оставляя вас уставшими и голодными, и снова склонными к перееданию.
Печенье с чаем или плитка шоколада может вызвать скачок уровня сахара в крови непосредственно перед сном, что может осложнить засыпание. Кроме того, пики и падение уровня сахара в крови приводят к тому, что вам хочется больше перекусить.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт RSVP live.