Без вреда для здоровья: диетолог назвала продукты, которые можно есть после 6 вечера

Список разрешенных продуктов

По словам диетолога Ольги Безуглой, есть после 18.00 можно, но лучше легкую пищу - овощи, салаты, запеченную рыбу, отварную или запеченную курицу.

Не стоит есть поздним вечером, это стресс и большая нагрузка для желудка и всех органов. К тому же вы получите, как бонус - плохой сон.

Оптимальное время для приема пищи - за 3-4 часа до сна. У каждого человека должен быть свой личный комфортный график еды, который подходит только ему.

Какие продукты вечером не есть

Вечером не стоит есть жирную и острую пищу, а также - сладкое и очень соленое, чтобы не получить отеки на утро.

Тосты - это лучшая еда для комфорта и довольно легкий ужин, но их точно следует избегать поздно вечером из-за высокого содержания гликемического индекса (ГИ). Еда с высоким ГИ может привести к резкому повышению уровня сахара и инсулина, оставляя вас уставшими и голодными, и снова склонными к перееданию.

Печенье с чаем или плитка шоколада может вызвать скачок уровня сахара в крови непосредственно перед сном, что может осложнить засыпание. Кроме того, пики и падение уровня сахара в крови приводят к тому, что вам хочется больше перекусить.