Без вреда для здоровья: диетолог назвала продукты, которые можно есть после 6 вечера

Многие люди, следящие за своим питанием, интересует вопрос: можно ли ужинать после 18 часов. Диетолог рассказала, что есть последний раз за день нужно за 3 часа до сна.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые можно безопасно есть в таком времени и не переживать за самочувствие.

Список разрешенных продуктов

По словам диетолога Ольги Безуглой, есть после 18.00 можно, но лучше легкую пищу - овощи, салаты, запеченную рыбу, отварную или запеченную курицу.

Не стоит есть поздним вечером, это стресс и большая нагрузка для желудка и всех органов. К тому же вы получите, как бонус - плохой сон.

Оптимальное время для приема пищи - за 3-4 часа до сна. У каждого человека должен быть свой личный комфортный график еды, который подходит только ему.

Какие продукты вечером не есть

Вечером не стоит есть жирную и острую пищу, а также - сладкое и очень соленое, чтобы не получить отеки на утро.

Сон является важным элементом для похудения. Поэтому очень важно избегать кофеина перед сном, который может нарушить его. Это означает избегать кофе, газированных напитков и других стимуляторов за восемь часов до того, как планируете лечь спать.

Мясо является отличным источником белка, который необходим для похудения. Однако красное мясо также содержит много жира, то есть оно медленно усваивается. Употребление бургера или стейка поздно вечером может вызвать вздутие живота или боль в желудке.

Тосты - это лучшая еда для комфорта и довольно легкий ужин, но их точно следует избегать поздно вечером из-за высокого содержания гликемического индекса (ГИ). Еда с высоким ГИ может привести к резкому повышению уровня сахара и инсулина, оставляя вас уставшими и голодными, и снова склонными к перееданию.

Печенье с чаем или плитка шоколада может вызвать скачок уровня сахара в крови непосредственно перед сном, что может осложнить засыпание. Кроме того, пики и падение уровня сахара в крови приводят к тому, что вам хочется больше перекусить.