Можно занести инфекцию в кожу: вот что запрещено делать, когда укусил комар

Что нельзя делать после укуса комаров

К тому же расчесывание в местах укусов повреждает вашу кожу и вызывает высвобождение большего количества гистамина, из-за чего зуд усиливается.

К счастью большинство укусов комаров проходят без проблем. Но чем меньше вы будете чесать место, тем быстрее все пройдет.

Некоторые продукты от укусов не помогут облегчить состояние, а иногда могут сделать еще хуже. Среди них: