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Можно занести инфекцию в кожу: вот что запрещено делать, когда укусил комар

Что нельзя делать после укуса комаров (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Летом комары могут закусать вас так, что не останется живого места. Есть, некоторая вещ, которую запрещено делать после укуса, чтобы еще больше не навредить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Что нельзя делать после укуса комаров

К тому же расчесывание в местах укусов повреждает вашу кожу и вызывает высвобождение большего количества гистамина, из-за чего зуд усиливается.

К счастью большинство укусов комаров проходят без проблем. Но чем меньше вы будете чесать место, тем быстрее все пройдет.

Некоторые продукты от укусов не помогут облегчить состояние, а иногда могут сделать еще хуже. Среди них:

  • мед
  • овсяные ванны
  • Алое вера
  • чеснок
  • лимонный или лаймовый сок
  • зубная паста
  • уксус
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