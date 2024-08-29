Можно занести инфекцию в кожу: вот что запрещено делать, когда укусил комар

Летом комары могут закусать вас так, что не останется живого места. Есть, некоторая вещ, которую запрещено делать после укуса, чтобы еще больше не навредить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
К тому же расчесывание в местах укусов повреждает вашу кожу и вызывает высвобождение большего количества гистамина, из-за чего зуд усиливается.
К счастью большинство укусов комаров проходят без проблем. Но чем меньше вы будете чесать место, тем быстрее все пройдет.
Некоторые продукты от укусов не помогут облегчить состояние, а иногда могут сделать еще хуже. Среди них:
Ранее мы сообщали, какие средства помогут оградить ребенка от комаров.
Также мы писали, какие растения отлично отпугивают комаров.