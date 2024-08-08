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Кожа лица становится красной и сухой: дерматолог рассказала о серьезном заболевании

Почему возникает розацеа и как лечить (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Приливы тепла к лицу и стойкое покраснение кожи могут быть симптомами хронического заболевания кожи, которое известно под термином розацеа. Есть некоторые факторы, которые провоцируют такое заболевание.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

У кого может возникать

Дерматолог Светлана Кочергина рассказала, что чаще всего розацеа проявляется у женщин в возрасте 30 лет и старше. Однако может дать о себе знать и раньше.

Точная причина развития этой болезни кожи до сих пор неясна. Однако есть данные, что краснота лица, вероятно, является началом воспалительного процесса. Воспаление может развиваться в результате сочетания нарушений сосудисто-нервной регуляции и работы иммунной системы.

Причины возникновения

Сейчас известно о некоторых предпосылках и факторах, которые могут вызвать развитие розацеа.

Среди них:

  • генетическая предрасположенность кожи
  • внешние факторы, способствующие воспалительным процессам, как солнечное излучение, перепады температур, курение, алкоголь и стресс

Обострение розацеа связывают со следующими триггерами:

  • ультрафиолетовое излучение
  • очень высокая/низкая температура и перепады
  • ветер
  • горячие блюда и напитки
  • острая еда
  • алкоголь и курение
  • стресс
  • физические нагрузки;
  • некоторые косметические средства
  • некоторые препараты: сосудорасширяющие средства, блокаторы кальциевых каналов, нитраты, никотиновая кислота, медикаменты, содержащие витамины группы B

Основные симптомы

Пациенты с розацеа часто жалуются на:

  • постоянное покраснение лица (особенно в центральной части)
  • расширение капилляров (маленькие сосуды на лице становятся видимыми)
  • ощущение приливов тепла к лицу
  • чувство жжения, покалывание, пощипывание на коже
  • сухость и шелушение, стянутость кожи
  • наличие воспалительных элементов
  • уплотнение кожи (часто в области носа)

Лечение

Лечение от розацеа зависит от типа и тяжести проявлений. Чаще всего речь идет о местной помощи с использованием лечебных кремов и гелей и изменении образа жизни, чтобы избегать триггеров и обострения розацеа соответственно.

Однако существует и системный подход (для более тяжелых форм), предусматривающий антибиотикотерапию, прием изотретиноина, лазерное и хирургическое лечение (для ринофимы).

Среди общих рекомендаций, которые могут стать помощниками:

  • избегайте перепадов температур
  • избегайте посещений бани, сауны и т.д. Не протирайте лицо кубиками льда
  • ограничит потребление острых и/или горячих блюд, напитков, алкоголя (особенно - красное вино)
  • ограничьте или исключите совсем курение
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