Кожа лица становится красной и сухой: дерматолог рассказала о серьезном заболевании

Приливы тепла к лицу и стойкое покраснение кожи могут быть симптомами хронического заболевания кожи, которое известно под термином розацеа. Есть некоторые факторы, которые провоцируют такое заболевание.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Дерматолог Светлана Кочергина рассказала, что чаще всего розацеа проявляется у женщин в возрасте 30 лет и старше. Однако может дать о себе знать и раньше.
Точная причина развития этой болезни кожи до сих пор неясна. Однако есть данные, что краснота лица, вероятно, является началом воспалительного процесса. Воспаление может развиваться в результате сочетания нарушений сосудисто-нервной регуляции и работы иммунной системы.
Сейчас известно о некоторых предпосылках и факторах, которые могут вызвать развитие розацеа.
Среди них:
Обострение розацеа связывают со следующими триггерами:
Пациенты с розацеа часто жалуются на:
Лечение от розацеа зависит от типа и тяжести проявлений. Чаще всего речь идет о местной помощи с использованием лечебных кремов и гелей и изменении образа жизни, чтобы избегать триггеров и обострения розацеа соответственно.
Однако существует и системный подход (для более тяжелых форм), предусматривающий антибиотикотерапию, прием изотретиноина, лазерное и хирургическое лечение (для ринофимы).
Среди общих рекомендаций, которые могут стать помощниками:
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