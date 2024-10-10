Не вредное, а лечебное. Диетолог развенчала миф о популярном у украинцев первом блюде

Бульон как кофе и яйца был неоднократным предметом гонений и обвинений во вредности. Но его польза доказана научно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Оксаны Скиталинской в Telegram.

Почему куриный бульон полезен?

При многих вирусных инфекциях часто страдает легочная ткань. Дефицит качественного белка не только нарушает функцию иммунной системы, но и ухудшает работу легких, повышая склонность к инфекциям.

Для адекватной реакции иммунной системы на вирусное вторжение необходимо обеспечить ее достаточным количеством белка, поскольку защита организма требует значительных энергетических затрат.

Активация иммунной системы при инфекции сопровождается 7-15-кратным увеличением потока аминокислот и других веществ из крови через мембраны клеток.

Попадающие в организм антигены (чужеродные белки) активируют лимфоциты (иммунные клетки), что требует постоянного поступления энергии и питательных веществ по сравнению с отсутствием инфекции.

Чтобы иммунный ответ был адекватным, рацион должен быть богат аминокислотами, особенно незаменимы. Одной из ключевых аминокислот является глутамин.

Глутамин повышает бактерицидные свойства нейтрофилов (разновидность лейкоцитов), участвующих в защитных реакциях организма при инфекциях, в частности, вирусных.

Большое количество глутамина содержит бульон. Аминокислота быстро усваивается, обеспечивая иммунные клетки мгновенной поддержкой.

В организме из глутамина образуется глутаминовая кислота, полезная для мозга: она защищает клетки от накопления токсического азота во время умственных перенапряжений и стрессов, поддерживая молодость мозга.

Из глутаминовой кислоты образуется нейромедиатор ГАМК (гамма-аминомасляная кислота), дефицит которой может привести к бессоннице и тревожности. Усвояемость бульона почти 100%, и он не требует расхода энергии, в отличие от мяса, которое нужно обрабатывать и переваривать.

Бульон особенно ценен в рационе детей, подростков, стариков и тех, кто имеет хронические заболевания.

Какой бульон правильно приготовлен?

Правильно приготовленный бульон содержит небольшое количество мяса (курятина, индейка или любое другое, желательно домашнее), нарезанное на кусочки, залитое холодной водой и вареное до мягкости. На 2 литра воды нужно мясо размером с яблоко. Можно использовать мясо с костями, а если это курица - то с кожей, подойдут все части тушки.

Также бульон должен быть прозрачен с небольшим количеством жира на поверхности. Если бульон слишком жирный, его нужно охладить и снять с поверхности.

Далее к бульону добавляют разные овощи (морковь, корень петрушки, сельдерея и т.п.) и варят до мягкости. Если мясо магазинное, первую воду нужно слить.

Как употреблять бульон?

Бульон можно употреблять как диетический напиток, подавать в чашке с зеленью, добавлять в крупы, например перловую, или готовить суп-пюре с овощами. Очень полезно соединить бульон с брокколи, добавив ее к кипящей воде или бульону всего на 1 минуту. Важно, чтобы бульон был нежирным и некрепким, тогда он будет оказывать лечебно-профилактическое действие.