Шесть симптомов, которые женщины игнорируют, могут свидетельствовать о серьезной болезни

Многие женщины могут неосознанно жить с эндометриозом - мучительным и часто неправильно диагностированным состоянием, на правильную диагностику которого может потребоваться до девяти лет.
Какие симптомы этого заболевания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Surrey Live.
Несмотря на то, что эндометриоз является одним из самых распространенных гинекологических заболеваний, поражающим каждую десятую женщину, его часто путают с другими болезнями или отклоняют как "нормальную менструальную боль".
"Эндометриоз может развиваться в течение нескольких лет, поэтому раннее распознавание является крайне важным. Задержки в диагностике могут привести к более инвазивным методам лечения, более долгим периодам восстановления и худшим результатам", - рассказала врач Кейт МакКью.
Шесть симптомов могут указывать на то, что вы страдаете эндометриозом. Эксперты утверждают, что эндометриоз часто пропускают, поскольку его симптомы имитируют другие состояния.
Но если вы испытываете любой из этих симптомов, вам следует обратиться к врачу - и продолжать требовать ответов:
"Раннее выявление состояния может помочь управлять симптомами и улучшить качество жизни", - сказала Кейт.
Эндометриоз регулярно путают с другими состояниями, такими как:
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