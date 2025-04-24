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ИИ назвал имя следующего Папы Римского после смерти Франциска

Искусственный интеллект предсказал преемника Папы Римского (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

После кончины Папы Франциска в возрасте 88 лет церковь начинает длительный и закрытый процесс избрания его преемника. Однако искусственный интеллект решил не ждать итогов Конклава - и уже назвал имя возможного следующего понтифика.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

 

Кто станет следующим Папой Римским по мнению ИИ

Согласно данным ChatGPT от OpenAI, следующим главой Римско-католической церкви, скорее всего, станет кардинал Пьетро Паролин. 

ИИ отмечает, что 70-летний итальянский священник считается для многих естественным продолжателем курса Папы Франциска и лидирует в текущих букмекерских рейтингах. 

"С 2013 года Паролин занимает пост государственного секретаря Ватикана и воспринимается как кандидат "преемственности" - приемлемый как для реформаторов, так и для традиционалистов", - считает ChatGPT 

На закрытом голосовании, где основную роль играют европейские и латиноамериканские кардиналы, он считается безопасным компромиссом, если ни один из прогрессивных кандидатов не сможет набрать две трети голосов. 

Однако даже для ИИ предсказать нового Папу - крайне трудная задача, и ChatGPT предупреждает, что "разрыв минимален, и победителем может оказаться любой из тройки или четверки лидеров". 

На вопрос, кто из них с наибольшей вероятностью получит большинство, ChatGPT отвечает, что кардинал Пьетро Паролин имеет небольшое преимущество. Пьетро говорит на нескольких языках, участвовал в тонкой дипломатии и занимает второе по значимости место в иерархии Ватикана - сразу после Папы. 

Пьетро Паролин (фото: Flickr)

 

Что говорят букмекерские ставки

ИИ также проанализировал мировые букмекерские рынки после смерти Папы Франциска и обнаружил, что Паролин имеет небольшое преимущество среди игроков и на платформах предсказаний. 

Согласно криптовалютной платформе Polymarket, вероятность избрания Паролина составляет 37%, как и в агрегаторе ставок от Newsweek. 

Вторым кандидатом считается 67-летний кардинал Луис Антонио Тагле, у которого 32% шансов на победу

"В контексте Конклава преимущество в пять процентов - не столь значительное, поэтому, несмотря на лидерство Паролина, разрыв очень небольшой", - отмечает ChatGPT. 

 

Почему кардинал Паролин считается фаворитом на Святой Престол

Кардинал Паролин считается кандидатом-преемником, так как тесно сотрудничал с Папой Франциском. 

Также 108 из 135 кардиналов, имеющих право голоса, были назначены самим Франциском, что увеличивает шансы на избрание близкого ему кандидата. 

Паролина считают умеренным, хотя он и не столь либерален, как Папа Франциск. Например, когда в 2015 году Ирландия легализовала однополые браки, Паролин назвал это "поражением для человечества". 

 

Кто еще может стать Папой Римским

Что касается Тагле, ChatGPT дает ему лестную характеристику: "Его десятилетняя пастырская работа в Маниле сделала его известной фигурой в Азии, а его остроумие и сострадание проявляются в речах, находящих отклик в разных культурах. 

Его избрание сделало бы его первым азиатским Папой в истории и стало бы продолжением усилий Франциска по расширению географии руководства Церковью. 

Луис Тагле может стать первым азиатским Папой в истории (фото: Wikimedia)

Среди других возможных кандидатов - 76-летний Питер Терксон, бывший епископ Кейп-Коста, который мог бы стать первым чернокожим Папой, и 72-летний консервативный кардинал Петер Эрдо. 

Однако, несмотря на прогнозы ИИ, реальный выбор нового Папы может занять недели. Во время Конклава кардиналам запрещено общаться с внешним миром. 

В 2013 году, например, была организована полная блокировка связи, а Сикстинская капелла даже проверялась на наличие подслушивающих устройств. 

Сикстинская капелла (фото: Getty Images)

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ВатиканПапа римскийИскусственный интеллект