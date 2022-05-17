"Шістка" Шарій і "дама" Соловйов: дивіться, як виглядає нова колода карт для гри в дурня

В Україні з'явилися гральні карти з одіозними особистостями - російськими пропагандистами. Тепер в дурня можна зіграти картами, на яких красуються Маргарита Симоньян, Марія Захарова, Анатолій Шарій, Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва, Сергій Шойгу, Олександр Лукашенко та інші любителі "русского мира".
Автори такої ідеї - InformNapalm.
Цікаво, що купити такі карти поки не можна, на звороті колоди зазначено, що вони тільки для ЗСУ, НГУ, СБУ та ДПСУ.
На кожній карті вказана посада людини, а також її фото.
До речі, в колоді є такі зрадники, як Ілля Кива, Юрій Кот.
В Україні вийшли гральні карти з російськими пропагандистами (фото: facebook.com/informnapalm24)
До речі, блогер Антон Ходза зазначив, що насправді колод дві.
"Насправді дві - одна з російськими недовояками для ЗСУ, поліції і СБУ, і одна з популярними пиками широких мас. Карти - це завжди топова тема. Але Inform Napalm не тільки через це молодці, а й через той величезний пласт інформаційної роботи, яку вони без перерви виконують з 2014 року", - написав Ходза.
У коментарях користувачі відзначили, що через п'ять років такі карти можуть коштувати дуже дорого.
Як ми раніше писали, українці обманюють росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ.
Нагадаємо, що путінські пропагандисти вкрали фото з українського фотобанку і зганьбилися.
Також ми повідомляли, що пропагандист Соловйов зганьбився з Чорнобаївкою, шукаючи її під Києвом.