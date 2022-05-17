"Шістка" Шарій і "дама" Соловйов: дивіться, як виглядає нова колода карт для гри в дурня

Як виглядають карти

Цікаво, що купити такі карти поки не можна, на звороті колоди зазначено, що вони тільки для ЗСУ, НГУ, СБУ та ДПСУ.

На кожній карті вказана посада людини, а також її фото.

До речі, в колоді є такі зрадники, як Ілля Кива, Юрій Кот.

В Україні вийшли гральні карти з російськими пропагандистами (фото: facebook.com/informnapalm24)

До речі, блогер Антон Ходза зазначив, що насправді колод дві.

"Насправді дві - одна з російськими недовояками для ЗСУ, поліції і СБУ, і одна з популярними пиками широких мас. Карти - це завжди топова тема. Але Inform Napalm не тільки через це молодці, а й через той величезний пласт інформаційної роботи, яку вони без перерви виконують з 2014 року", - написав Ходза.

У коментарях користувачі відзначили, що через п'ять років такі карти можуть коштувати дуже дорого.