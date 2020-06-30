Шість днів боролися за життя: в Луцьку від коронавірусу померла мати п'ятьох дітей

У Луцьку померла 39-річна жінка, яка нещодавно народила свою п'яту дитину. У неї був діагностований COVID-19, і лікарі боролися за її життя шість днів.

Трагедія сталася в лікарні в Боголюбах. 39-річна мешканка села Топілля померла від ускладнень після коронавірусу. Напередодні вона народила дівчинку, яка стала п'ятою дитиною в сім'ї. Деталі розповів голова Підлозівської ОТГ Рівненській області Микола Костюкевич.

"Ганна Лазарівна йшла в пологовий будинок міста Луцька, щоб народити донечку. Але інфекційна хвороба виявилася сильнішою, дочка народилася завдяки кесаревому розтину, здоровенька і зараз знаходиться в пологовому будинку. Лікарі майже шість днів боролися за життя, але на жаль, у віці 39 років Ганна Лазарівна відійшла від землі в кращий світ. Сиротами виявилися три синочки і дві донечки, найменшій на день похорону виповнилося лише 6 днів", - написав Костюкевич.

Коронавірусна інфекція була діагностована у Ганни вже після того, як вона потрапила в пологовий будинок. Її відразу перевели у Волинську клінічну лікарню. Вона надійшла з низькою сатурацією кисню і мала слабку супутню патологію. Два дні породілля перебувала в реанімації.

"23 червня жінці зроблено кесарів розтин у зв'язку з акушерськими показаннями. Народилася дитина у важкому стані. У зв'язку з погіршенням стану породіллі та підтвердженим діагнозом COVID-19 (позитивний ПЛР-тест) 24 червня її перевели в обласну лікарню", - повідомили медики.

А 28 червня жінка померла. Новонароджена дівчинка зараз знаходиться у відділенні дитячої реанімації Луцького клінічного пологового будинку. За словами медиків, у дівчинки спостерігається позитивна динаміка і на цей момент тести не показують у неї наявності коронавірусу.

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