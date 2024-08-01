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Шэрон Стоун напугала фанов синяком под глазом: что случилось с актрисой (фото)

Четверг 01 августа 2024 11:30
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Шэрон Стоун напугала фанов синяком под глазом: что случилось с актрисой (фото) Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Иванна Пашкевич

Знаменитая актриса и звезда культового американского фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун напугала подписчиков фото из отпуска.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Подробности

Так, вместо того, чтобы демонстрировать новый купальник или делиться впечатлениями о пляжном отдыхе, актриса выбрала показать синяк под глазом.

Пост Шэрон опубликовала из Турции.

"Эта поездка была тяжелой, но я жестче", - заинтриговала Стоун подписью к фото.

Каким образом звезда оказалась в такой ситуации - она не уточнила.

Шэрон Стоун напугала фанов синяком под глазом: что случилось с актрисой (фото)

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Реакция фанатов

Подписчики массово выразили обеспокоенность по поводу состояния Шэрон Стоун и пожелали ей скорейшего выздоровления.

  • Что произошло с вашим левым глазом?
  • Надеемся, что вы скоро поправитесь
  • Надеюсь, это только ваши "актерские и живописные способности"?!? Или вы рассылаете сообщение (женщина/насилие)?
  • С вами все хорошо?

Недавно Шэрон Стоун воспроизвела секс-сцену из "Основного инстинкта".

Также она удивила сеть "обнаженным" фото.

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