Шэрон Стоун напугала фанов синяком под глазом: что случилось с актрисой (фото)

Знаменитая актриса и звезда культового американского фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун напугала подписчиков фото из отпуска.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

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Так, вместо того, чтобы демонстрировать новый купальник или делиться впечатлениями о пляжном отдыхе, актриса выбрала показать синяк под глазом.

Пост Шэрон опубликовала из Турции.

"Эта поездка была тяжелой, но я жестче", - заинтриговала Стоун подписью к фото.

Каким образом звезда оказалась в такой ситуации - она не уточнила.

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Реакция фанатов

Подписчики массово выразили обеспокоенность по поводу состояния Шэрон Стоун и пожелали ей скорейшего выздоровления.