Шэрон Стоун напугала фанов синяком под глазом: что случилось с актрисой (фото)
Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Знаменитая актриса и звезда культового американского фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун напугала подписчиков фото из отпуска.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
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Так, вместо того, чтобы демонстрировать новый купальник или делиться впечатлениями о пляжном отдыхе, актриса выбрала показать синяк под глазом.
Пост Шэрон опубликовала из Турции.
"Эта поездка была тяжелой, но я жестче", - заинтриговала Стоун подписью к фото.
Каким образом звезда оказалась в такой ситуации - она не уточнила.
Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Реакция фанатов
Подписчики массово выразили обеспокоенность по поводу состояния Шэрон Стоун и пожелали ей скорейшего выздоровления.
- Что произошло с вашим левым глазом?
- Надеемся, что вы скоро поправитесь
- Надеюсь, это только ваши "актерские и живописные способности"?!? Или вы рассылаете сообщение (женщина/насилие)?
- С вами все хорошо?