Шеннен Доэрти откровенно рассказала, как рак повлиял на ее интимную жизнь.

Как повлияла болезнь на интимную жизнь актрисы

Так, знаменитость призналась, что плохое самочувствие убивает либидо.

"Когда вы чувствуете себя не лучшим образом, это убивает ваше либидо. Но когда лекарства лишают вас либидо или делают вещи не такими желанными, секс становится не таким приятным",- призналась Шеннен.

И для Доэрти, у которой впервые диагностировали рак груди в 2015 году, это было то, что она хотела исправить в своем браке.

Шеннен Догерти (фото: instagram.com/theshando)

"Это не та жизнь, которую я хочу прожить. Я также не хочу, чтобы так жил мой муж. Поэтому мне нужно разобраться с этим",- сказала звезда.

Шеннен обратилась за помощью к лекарю Шерри Росс, эксперту в области альтернативных методов помощи женщинам, которые справляются с изменениями в своем теле.

Ее методы оказались немного непривычными для актрисы: она порекомендовала использовать секс-игрушки.

Однако Доэрти призналась, что эти игрушки оказались ей ненужными, сказав: "Они оставались в моей сумке очень долго".

Также 52-летняя артистка отметила, что не только рак повлиял на ее общее восприятие себя.

Шеннен Догерти (фото: instagram.com/theshando)

"С возрастом все это сказывается не только на внешности. Но это также влияет на то, как реагирует и отвечает твое тело. А потом ты добавляешь к этому лекарства от рака, химиотерапию или просто лишаешь себя всего, и это забирает у тебя уверенность в себе. Это забирает твою личность",- поделилась знаменитость.

Напомним, актриса, у которой в 2019 году была диагностирована четвертая стадия рака груди после периода ремиссии, в прошлом году сообщила, что болезнь распространилась на мозг и кости.

Однако, к счастью, недавно она и ее врач поделились радостной новостью о потрясающих результатах последнего этапа лечения.