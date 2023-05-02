Чтобы голова не кружилась: как быстро справиться с этой неприятностью без лекарств

Голова может кружиться по разным причинам, а и иногда - без особой причины. Это состояние может причинить максимум дискомфорта человеку и временно затормозить его на одном месте.

Какие способы помогут быстро справиться с головокружением, рассказала невролог и психотерапевт Анна Чередниченко на своей странице в Instagram.

Лекарств не существует

Как отмечает специалист, плохая новость для тех, кто часто страдает от головокружения, заключается в том, что специальных лекарств от этого не существует.

"Не существует лекарств, которые бы заставили работать нормально систему баланса и равновесия. Есть таблетки для облегчения головокружения и тошноты, но они не убирают проблему", - пояснила Чередниченко.

Но есть и хорошая новость - облегчить состояние помогут упражнения, которые возвращают мозгу умение держать баланс и равновесие. Их можно делать всем, кто страдает от головокружений, независимо от причины.

Если во время упражнений голова кружится также или еще сильнее - это значит, что они работают и прекращать не нужно.

Какие упражнения нужно делать

Упражнения от головокружения нужно делать дважды в день - на протяжении 6-12 недель. Желательно вести дневник прогресса. После каждого упражнения можно отмечать:

0 - нет симптомов (если так происходит часто, то это упражнение не нужно)

1 - незначительное головокружение

2 - легкое головокружение. Делайте упражнения ежедневно.

3 - сильное головокружение. Делайте упражнение более медленно.

Если в положении сидя вы делаете упражнение без головокружения, начинайте делать их стоя, а потом в движении.

Повороты головой в стороны с открытыми глазами. Делайте по 10 раз в каждую сторону, два похода.

Кивок головой вниз-вверх с открытыми глазами. По 10 раз, два похода.

Повороты и кивок головы с закрытыми глазами. 10 раз, два подхода.

Повороты с фиксацией взгляда. Повторите 10 раз, два подхода.

Кивок с фиксацией взгляда. Повторите 10 раз, два подхода.

Что еще можно сделать?

Добавьте спорт, танцы, йогу, путешествия. Если голова кружится во время путешествий автобусом - начните с коротких поездок и постепенно увеличивайте расстояние.

"Это тяжелая работа. Упражнения - это долго, иногда нудно, но 100% эффективно. Вашему мозгу нужно время, чтобы перекалибровать систему баланса. Не ждите результат в первый день, и не опускайте руки", - добавила Анна Чередниченко.