Чтобы голова не кружилась: как быстро справиться с этой неприятностью без лекарств
Голова может кружиться по разным причинам, а и иногда - без особой причины. Это состояние может причинить максимум дискомфорта человеку и временно затормозить его на одном месте.
Какие способы помогут быстро справиться с головокружением, рассказала невролог и психотерапевт Анна Чередниченко на своей странице в Instagram.
Лекарств не существует
Как отмечает специалист, плохая новость для тех, кто часто страдает от головокружения, заключается в том, что специальных лекарств от этого не существует.
"Не существует лекарств, которые бы заставили работать нормально систему баланса и равновесия. Есть таблетки для облегчения головокружения и тошноты, но они не убирают проблему", - пояснила Чередниченко.
Но есть и хорошая новость - облегчить состояние помогут упражнения, которые возвращают мозгу умение держать баланс и равновесие. Их можно делать всем, кто страдает от головокружений, независимо от причины.
Если во время упражнений голова кружится также или еще сильнее - это значит, что они работают и прекращать не нужно.
Какие упражнения нужно делать
Упражнения от головокружения нужно делать дважды в день - на протяжении 6-12 недель. Желательно вести дневник прогресса. После каждого упражнения можно отмечать:
- 0 - нет симптомов (если так происходит часто, то это упражнение не нужно)
- 1 - незначительное головокружение
- 2 - легкое головокружение. Делайте упражнения ежедневно.
- 3 - сильное головокружение. Делайте упражнение более медленно.
Если в положении сидя вы делаете упражнение без головокружения, начинайте делать их стоя, а потом в движении.
Повороты головой в стороны с открытыми глазами. Делайте по 10 раз в каждую сторону, два похода.
Кивок головой вниз-вверх с открытыми глазами. По 10 раз, два похода.
Повороты и кивок головы с закрытыми глазами. 10 раз, два подхода.
Повороты с фиксацией взгляда. Повторите 10 раз, два подхода.
Кивок с фиксацией взгляда. Повторите 10 раз, два подхода.
Что еще можно сделать?
Добавьте спорт, танцы, йогу, путешествия. Если голова кружится во время путешествий автобусом - начните с коротких поездок и постепенно увеличивайте расстояние.
"Это тяжелая работа. Упражнения - это долго, иногда нудно, но 100% эффективно. Вашему мозгу нужно время, чтобы перекалибровать систему баланса. Не ждите результат в первый день, и не опускайте руки", - добавила Анна Чередниченко.
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