Что сделать, чтобы черешня не стала червивой: эффективные способы борьбы

Как защитить

Причина появления червей в черешне - чернобрюха муха, известная также под названием фруктовая дрозофила, а точнее - ее потомство.

Важно помнить, что истреблением насекомого следует заняться еще с осени.

В конце сезона перекопайте почву в приствольном круге на глубину до 40 см.

Весной, как только распустятся почки, обработайте посадки с использованием хлорокиси меди - на 10 л воды понадобится 40 г. Как вариант, используйте медный купорос - в этом случае на тот же объем воды требуется 80 г препарата.

Полученным составом следует обработать как крону, так и землю вокруг дерева.

Добавим, что выбирая средство, следует отдать предпочтение универсальным препаратам для любых летающих насекомых.

Кроме того, нужно соблюдать сроки обработки черешни от мухи. Последний раз опрыскивание производить не менее чем за 14 дней до начала сбора урожая.

Как избавиться от червей в черешне

Избавиться от червей в черешне просто: достаточно замочить ягоды на некоторое время в слегка подсоленной воде, а затем промыть под проточной водой.

Для такого способа понадобится 500 грамм черешни, воды - 1 литр, соли - 1 ч. л., дуршлаг, миска.

В частности, черешню нужно перебрать, удалить испорченные и помятые ягоды, листья и плодоножки. Промыть под проточной водой.

Далее размешайте воду комнатной температуры и соль до полного растворения. После этого опустите черешню в подсоленную воду. Вода должна полностью покрывать черешни. Оставьте на 30 минут, черви сами выползут.

В конце промойте черешню под проточной водой.