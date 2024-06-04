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Что мешает украинцам быть долгожителями: диетолог назвала главную причину

Фото: От чего зависит наше долголетие (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Наше здоровье очень связано с тяжестью тела. Люди с лишними килограммами и ожирением испытывают трудности с дыханием, а также чаще страдают от переломов, высокого давления крови, резистентности к инсулину и психологическим проблемам.

Что мешает украинцам быть долгожителями, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

Что нужно знать об ожирении

Ожирение - это фактор риска для всех ключевых болезней, приводящих к смерти. Не столько индекс массы тела (ИМТ), как окружность талии является показателем скопления жира.

Висцеральный жир, образующийся вокруг внутренних органов, накапливается при нездоровом питании и недостаточной физической активности. Именно он является причиной воспаления, которое сказывается на всех системах организма. Поэтому люди, снижающие окружность талии на несколько сантиметров, автоматически избавляются от многих заболеваний.

Что еще мешает украинцам быть долгожителями

Скиталинская подчеркнула, что удержание здорового веса в наше время - совсем не простая задача. Дело в том, что мы слишком мало двигаемся и слишком много получаем калорий, причем нарушающих нормальные биохимические процессы в организме (фруктоза, другие сахара и подсластители; продукты-имитаторы, имитирующие вкус натуральных продуктов, избыток насыщенных жиров, транс-жиры).

Также эксперт рассказала, что избыточная масса тела и ожирение, курение, отсутствие физической активности сокращают среднюю продолжительность жизни человека на 10 лет.

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