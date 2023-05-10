Что съесть после занятий спортом, чтобы сбросить вес и нарастить мышцы: список продуктов
Преимущества от занятий спортом для вашего тела и состояния здоровья в целом - бесценны. Однако известно, что усилением этого эффекта становится питание. Существует список продуктов, которые следует употреблять после тренировки, чтобы ускорить обмен веществ.
Об этом рассказали на сайте Eat This Not That.
Яйца
Известнейший источник белка и других необходимых питательных веществ. Именно они дают мышцам строительный материал для восстановления и роста после тренировки. Яйца можно есть разными способами, поэтому это привычно, вкусно и сытно. Кстати, благодаря последнему пункту, они помогают контролировать ваш аппетит в течение дня и не есть лишнего.
Протеиновый коктейль
Еще один доступный источник большого количества белка. Коктейли содержат белки и углеводы в одной упаковке. Таким образом, они закрывают вашу потребность в сбалансированном питании, наполняют тело пользой после занятий спортом и надолго насыщают.
Консервированный тунец
Он является отличным источником белка и незаменимых омега-3 жиров. Они в тандеме способствуют восстановлению работоспособности мышц. Взять тунец с собой на работу может быть неудобно, поэтому съешьте его дома или добавьте в любимое блюдо.
После занятий спортом важно насытить организм качественным белком (фото: Freepik)
Смесь орехов и сухофруктов
Заметим, что орехи достаточно калорийны, однако содержат достаточное количество белка, клетчатки и здоровых жиров. Это помогает мышцам восстанавливаться и держать вес в тонусе или даже уменьшать его. Чтобы этот вариант действительно был полезен, выбирайте смесь, состоящую из орехов и семян. А также отдавайте предпочтение сухофруктам без сахара.
Протеиновый батончик
Подобно употреблению протеинового коктейля, батончик содержит все необходимые для восстановления продукты в одном блюде. Однако сегодня производители часто кладут много сахара и других подсластителей, что "убивает" всю пользу. Поэтому ищите батончик с по крайней мере 10 граммами белка, двумя граммами клетчатки и без сахара.
Творог
Это еще один продукт, содержащий большое количество белка. Именно в нем наш организм нуждается после тренировки больше всего. Вы можете дополнить молочный продукт фруктами, орехами или подать его с солеными продуктами.
Раньше мы рассказывали, как приготовить полезные батончики в домашних условиях.
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