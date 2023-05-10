Что съесть после занятий спортом, чтобы сбросить вес и нарастить мышцы: список продуктов

Преимущества от занятий спортом для вашего тела и состояния здоровья в целом - бесценны. Однако известно, что усилением этого эффекта становится питание. Существует список продуктов, которые следует употреблять после тренировки, чтобы ускорить обмен веществ.

Яйца

Известнейший источник белка и других необходимых питательных веществ. Именно они дают мышцам строительный материал для восстановления и роста после тренировки. Яйца можно есть разными способами, поэтому это привычно, вкусно и сытно. Кстати, благодаря последнему пункту, они помогают контролировать ваш аппетит в течение дня и не есть лишнего.

Протеиновый коктейль

Еще один доступный источник большого количества белка. Коктейли содержат белки и углеводы в одной упаковке. Таким образом, они закрывают вашу потребность в сбалансированном питании, наполняют тело пользой после занятий спортом и надолго насыщают.

Консервированный тунец

Он является отличным источником белка и незаменимых омега-3 жиров. Они в тандеме способствуют восстановлению работоспособности мышц. Взять тунец с собой на работу может быть неудобно, поэтому съешьте его дома или добавьте в любимое блюдо.

После занятий спортом важно насытить организм качественным белком (фото: Freepik)

Смесь орехов и сухофруктов

Заметим, что орехи достаточно калорийны, однако содержат достаточное количество белка, клетчатки и здоровых жиров. Это помогает мышцам восстанавливаться и держать вес в тонусе или даже уменьшать его. Чтобы этот вариант действительно был полезен, выбирайте смесь, состоящую из орехов и семян. А также отдавайте предпочтение сухофруктам без сахара.

Протеиновый батончик

Подобно употреблению протеинового коктейля, батончик содержит все необходимые для восстановления продукты в одном блюде. Однако сегодня производители часто кладут много сахара и других подсластителей, что "убивает" всю пользу. Поэтому ищите батончик с по крайней мере 10 граммами белка, двумя граммами клетчатки и без сахара.

Творог

Это еще один продукт, содержащий большое количество белка. Именно в нем наш организм нуждается после тренировки больше всего. Вы можете дополнить молочный продукт фруктами, орехами или подать его с солеными продуктами.