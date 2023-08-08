Что есть в жару, чтобы не терять важные минералы. Диетолог назвала обязательные продукты

Что есть в жару, чтобы не терять минералы

"Если обобщать, то это примерно так и есть: летом мы потеем, с потом теряем электролиты - калий, магний, кальций и другие, которые необходимы для наших мышц, мозга и периферической нервной системы, сердца, сосудов. Для получения энергии из белков, жиров, углеводов и для множества других биохимических процессов", - пишет эксперт.

Она делится списком продуктов, которые лучше всего есть в жару, чтобы пополнить запас электролитов.

"Печеный картофель - самый богатый источник калия. Употребляйте ее охлажденной до комнатной температуры, тогда не наберете вес и подкормите свои "дружественные" бактерии в кишечнике полезным крахмалом. Именно он делает охлажденный печеный картофель плотным и вязким", - объясняет диетолог.

Скиталинская отмечает, что высокая температура воздуха - это стресс для организма, который требует больше антиоксидантов, витамина С. Поэтому нужно есть ягоды и зелень.

"Кофе также богат антиоксидантами, улучшает работу печени, мозга, но немного стимулирует мочеотделение, поэтому запивайте водой, можно едва подсолить и подкислить соком лимона, или выпить соленой минеральной воды", - говорит эксперт.

Каких продуктов следует избегать во время жары

Некоторые продукты могут оказывать негативное влияние на организм во время жары. Поэтому старайтесь избегать следующих категорий: