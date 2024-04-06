Что есть, чтобы обогатить организм необходимыми для сердца Омега-3 кислотами: список от диетолога

Чем полезны Омега-3 жирные кислоты

В группу Омега-3 жирных кислот относятся альфа-линоленовая кислота (ALA) и докозагексаеновая кислота (DHA) и эйкозапентаеновая кислота (EPA).

"Основным источником Альфа-линоленовой кислоты (ALA) являются растительные масла - льняное, рыжиковое, кедровое, конопляное, соевое, а также орехи и семена (грецкие орехи, семена льна и чиа). Она также является в жирах животного происхождения - курином жире, молочном, рыбьем", - объясняет диетолог.

Докозагексаеновая кислота (DHA) и эйкозапентаеновая кислота (EPA) содержатся только в морепродуктах: жирная морская рыба, морепродукты, морские водоросли.

"Эти кислоты еще называют незаменимыми жирными кислотами, так как они не синтезируются в достаточном количестве в организме, но очень важны и полезны для здоровья", - объясняет Фус.

Они необходимы для:

поддержания нормальной работы сердечно-сосудистой системы

уменьшение воспаления

сохранение иммунитета

поддержания нервной системы, борьбы с депрессией

нормального физического и умственного развития ребенка

здоровье кожи, волос, ногтей

Где больше всего содержится Омега-3

"Омега-3 сами по себе не могут предотвратить развитие сосудистых проблем: инфарктов и инсультов. Но они положительно влияют на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний: снижают уровень триглицеридов и повышают "хороший" холестерин ЛПВП, уменьшают уровень артериального давления у гипертоников. Поэтому важно обеспечить поступление этих веществ в должном количестве с едой", - говорит Фус.

Ниже приводим список продуктов, содержащих самое больше количество Омега-3.

Где больше всего содержится Омега-3 (фото: Instagram/Dietolog.Fus)