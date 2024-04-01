Что влияет на IQ детей и как его повысить: ученые шокировали простым способом

Что влияет на умственное развитие ребенка

IQ - коэффициент интеллекта - это количественная оценка уровня интеллекта человека относительно уровня интеллекта среднестатистического человека такого же возраста.

Он определяется с помощью специальных тестов, рассчитанных на оценку именно умственных способностей, а не уровня знаний.

В целом на развитие ребенка влияют следующие основные факторы:

наследственные (генетические) задатки

воспитание

социальная среда

целенаправленное обучение

Кроме того, согласно результатам исследования, проведенного в бельгийском Университете Хасселта, более высокий показатель IQ имеют те дети, которые выросли в более экологически чистых условиях.

Сотрудничая в рамках исследования с более чем 600 детьми в возрасте 10-15 лет из разных социально-экономических слоев общества, ученые обнаружили, что существует прямая корреляция между IQ и окружающей средой, в которой растет ребенок.

Как можно повысить уровень IQ у детей

По мнению ученых, когнитивное развитие ребенка зависит не только от воспитания или материального положения семьи. Всего лишь трехпроцентное увеличение озелененности района может повысить IQ ребенка в среднем на 2,6 балла.

Исследовательская группа установила, что дети, проживающие в более зеленых зонах:

имеют более низкий уровень стресса

испытывают меньше шумовое "загрязнение"

имеют больше возможностей для игр со сверстниками

"Наши результаты показывают, что зеленые просторы в жилых районах могут быть полезны для интеллектуального и поведенческого развития детей, живущих в городе. Эти выводы следует принять во внимание градостроителям и властям для создания оптимальных условий для детей", - говорится в докладе ученых.

Прогнозы исследователей

В рамках работы ученые обнаружили, что средний коэффициент интеллекта участников исследования составил 105. При этом 4% детей, чей показатель был ниже 80, выросли в районах с низким уровнем озеленения.

Кроме того, что "зеленые кварталы" лучше сказывались на умственных способностях, ученые также заметили, что каждые дополнительные 3% площади парков и растений уменьшают поведенческие проблемы среди детей.

Авторы исследования отмечают, что в 1950 году менее трети населения мира проживало в городских районах, тогда как сейчас - более половины населения планеты живет именно в городах.

Этот показатель, согласно прогнозам, может возрасти до 68% к 2050 году. Поэтому очень важно внимательнее относиться к здоровью детей и взрослых, проживающих в мегаполисах.