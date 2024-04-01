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Что влияет на IQ детей и как его повысить: ученые шокировали простым способом

Понедельник 01 апреля 2024 12:02
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Что влияет на IQ детей и как его повысить: ученые шокировали простым способом Показатели IQ у детей зависят от ряда факторов (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Любой опыт, полученный в детстве, оказывает влияние на дальнейшее развитие человека, его привычки, склонности и поведение. Учитывая это, ученые попытались разобраться - от чего зависит IQ ребенка и как можно повысить его интеллект.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что влияет на умственное развитие ребенка и как можно повысить уровень IQ у детей "в один шаг".

При подготовке материала были использованы следующие источники: Euro News, Quietness.me.

Что влияет на умственное развитие ребенка

IQ - коэффициент интеллекта - это количественная оценка уровня интеллекта человека относительно уровня интеллекта среднестатистического человека такого же возраста.

Он определяется с помощью специальных тестов, рассчитанных на оценку именно умственных способностей, а не уровня знаний.

В целом на развитие ребенка влияют следующие основные факторы:

  • наследственные (генетические) задатки
  • воспитание
  • социальная среда
  • целенаправленное обучение

Кроме того, согласно результатам исследования, проведенного в бельгийском Университете Хасселта, более высокий показатель IQ имеют те дети, которые выросли в более экологически чистых условиях.

Сотрудничая в рамках исследования с более чем 600 детьми в возрасте 10-15 лет из разных социально-экономических слоев общества, ученые обнаружили, что существует прямая корреляция между IQ и окружающей средой, в которой растет ребенок.

Как можно повысить уровень IQ у детей

По мнению ученых, когнитивное развитие ребенка зависит не только от воспитания или материального положения семьи. Всего лишь трехпроцентное увеличение озелененности района может повысить IQ ребенка в среднем на 2,6 балла.

Исследовательская группа установила, что дети, проживающие в более зеленых зонах:

  • имеют более низкий уровень стресса
  • испытывают меньше шумовое "загрязнение"
  • имеют больше возможностей для игр со сверстниками

"Наши результаты показывают, что зеленые просторы в жилых районах могут быть полезны для интеллектуального и поведенческого развития детей, живущих в городе. Эти выводы следует принять во внимание градостроителям и властям для создания оптимальных условий для детей", - говорится в докладе ученых.

Прогнозы исследователей

В рамках работы ученые обнаружили, что средний коэффициент интеллекта участников исследования составил 105. При этом 4% детей, чей показатель был ниже 80, выросли в районах с низким уровнем озеленения.

Кроме того, что "зеленые кварталы" лучше сказывались на умственных способностях, ученые также заметили, что каждые дополнительные 3% площади парков и растений уменьшают поведенческие проблемы среди детей.

Авторы исследования отмечают, что в 1950 году менее трети населения мира проживало в городских районах, тогда как сейчас - более половины населения планеты живет именно в городах.

Этот показатель, согласно прогнозам, может возрасти до 68% к 2050 году. Поэтому очень важно внимательнее относиться к здоровью детей и взрослых, проживающих в мегаполисах.

Напомним, ранее мы рассказывали, как диагностировать аутизм у ребенка и почему необходимо раннее вмешательство в его развитие.

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