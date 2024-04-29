Что известно о швейцарце Nemo, которого букмекеры называют потенциальным победителем Евровидения 2024

Биография Nemo

Немо Меттлер, выступающий под псевдонимом Nemo, родился 3 августа 1999 года в Билье, Швейцария. Сейчас ему 24 года. По знаку зодиака он Лев.

С самого детства парень увлекался музыкой и уже в молодом возрасте овладел игрой на скрипке, фортепиано и барабанах.

Nemo (фото: instagram.com/nemothings)

Его талант быстро обрел признание. В 18 лет он выпустил платиновый сингл и два мини-альбома, за что получил пять наград на престижной премии Swiss Music Awards.

В 2020 году молодой музыкант начал выходить за пределы страны, выпустив несколько песен на английском языке и записав альбом "Whatever Feels Right".

Меттлер отличается уникальным и выразительным стилем: короткие кудри, прозрачные очки и оригинальная одежда.

В 2023 году Немо объявил о своей небинарной гендерной идентичности и попросил обращаться к нему местоимением "они".

Nemo (фото: instagram.com/nemothings)

В феврале 2024-го его выбрали представлять Швейцарию на конкурсе Евровидение с композицией "The Code".

Это произошло в рамках внутреннего отбора телекомпании SRF с участием комиссии из 240 международных членов общественного жюри и 30 международных экспертов.

На первом препати конкурса швейцарец очень тепло встретился с представительницами Украины alyona alyona & Jerry Heil.

Он обнял звезд и выразил свое восхищение украинскими артистками, отметив, что их песня "очень тронула его сердце".

Песня Немо

Сейчас творчество артиста сфокусировано на вопросах гендерной идентичности, психического здоровья и самопознания.

Не случайно его композиция "The Code", с которой он выступит на Евровидении, также затрагивает эти темы. В клипе Немо ищет свое место в этом мире.

"Позвольте рассказать вам сказку о жизни, о хорошем и плохом. Лучше держись крепче. Кто решает, что плохо, а что хорошо? Все в равновесии, все светится. У меня столько всего на уме, и я не спал всю ночь", - говорится в тексте.

"The Code" представляет собой эмоциональную композицию с характерными чертами рэпа и высокими музыкальными нотами. Она завоевала миллионы прослушиваний и сейчас рассматривается как претендент на победу.