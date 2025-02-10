Что известно о конфликте галеристки с Пышной и при чем здесь "Ощадбанк"

В конце недели в информационном пространстве случился довольно громкий скандал: экс-руководительница "Мистецького арсенала" и основательница галереи современного искусства Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная обвинила жену главы Национального банка Украины Людмилу Пышную в рейдерстве.

От любви к ненависти до ненависти

В пятницу на Facebook Натальи Заболотной появились фотографии галереи с намеком на друзей, которые стали рейдерами, а уже на следующий день она прямо обвинила жену главы НБУ Людмилу Пышную в "отжиме" бизнеса. При этом неделей ранее Заболотная писала о совместном ивенте, а в конце года поздравляла Андрея Пышного с 50-летием.

"Эту галерею я создала еще в 2016 году после того, как я перестала быть директором Мыстецкого Арсенала. После полномасштабного вторжения я решила начать новый формат - открытую благотворительную галерею, чтобы приносить максимальную пользу. В октябре 2022 года я встретила свою приятельницу - мы обменялись мнениями, я поздравила ее с назначением мужа на должность главы Национального банка Украины. Она спросила, что я планирую делать - я сказала, что как раз смотрю помещение в аренду под новый формат моей галереи. Она говорит: "О, интересно", я говорю "Ну присоединяйся своим фондом, будем вместе делать добрые дела", - рассказывает Заболотная.

Позже, по ее словам, она не смогла попасть в кабинет, поскольку охрана не выдала ей ключи, убран баннер галереи и снят логотип.

"Здесь ходит Людмила Пышная со своей охраной, внизу припаркован ее Мерседес, у нее все хорошо - она договорилась с управляющей компанией, что со мной не будут продлевать договор, а мне сообщили, что договор аренды будет в дальнейшем с Людмилой Пышной. Я называю вещи своими именами: отобрать мой бизнес, мои наработки, мой социально-ответственный кейс, которым в настоящее время была галерея - это рейдерство", - заявила она.

Следует отметить, что в плоскости хозяйственных отношений, если Людмила Пышная не планирует в дальнейшем работать или делать какие-то проекты под брендом Art Ukraine Gallery, называть эти действия рейдерством вряд ли возможно. А вот конфликтом партнеров - да. Здесь главный вопрос, планирует ли Пышная, которая в этом проекте участвовала как основательница благотворительного фонда "Відчуй" в дальнейшем развивать галерею. Сейчас из официального заявления Людмилы Пышной это не понятно.

"Ни я, ни кто-либо из моей семьи не имеем бизнес-проектов или юридически оформленного сотрудничества с Натальей Заболотной. Сейчас возникла определенная ситуация с продолжением договорных отношений между ТЦ "Домосфера" и ФЛП Наталья Заболотная, к которой Наталья пытается меня привлечь, вероятно, надеясь на увеличение резонанса. Договорные отношения, которые сложились между двумя субъектами хозяйствования - ФЛП Заболотная и ТЦ "Домосфера" - являются исключительно предметом их юридических договоренностей", - заявила Пышная.

Все обвинения со стороны Натальи Заболотной относительно "рейдерства" артпространства и любого ее к этому привлечения она назвала безосновательными.

"Еще раз подчеркиваю, что ни я, ни ОО "Відчуй" не имеем договорных отношений с ТЦ "Домосфера", кроме указанного выше Меморандума, и не рассматриваем возможности заключения таких соглашений. Зато мы и в дальнейшем намерены фокусировать внимание на благотворительных проектах в сотрудничестве с украинскими художниками на различных арт-платформах, ведь имеем многолетний успешный опыт такого сотрудничества", - добавила основательница благотворительного фонда "Почувствуй".

В то же время из заявления "Домосферы" можно сделать вывод, что на этой площади останется наработанная Заболотной экспозиция, но уже под другим брендом.

"ФЛП Заболотная платила 1 000 грн/мес за пользование площадью более 1 700 м² с оборудованием и мебелью. Договор завершился в декабре 2024 года, и согласно договоренностям, сотрудничество не было продолжено. ТРЦ "Домосфера" никогда не имел и не имеет юридических отношений с юридическим лицом под брендом Art Ukraine Gallery. Решение не продолжать сотрудничество с Натальей Заболотной принято в связи с тем, что ее подход к использованию пространства перестал соответствовать первоначальной концепции проекта, которая предусматривала исключительно благотворительный формат. С начала 2025 года ТЦ "Домосфера" продолжает поддерживать украинских художников и дизайнеров. Ни один из художников, участвовавших в выставочной деятельности D.HUB, не заявил о намерении покинуть пространство, поэтому ТЦ продолжает сотрудничать с художниками и заключать новые договоры экспозиции", - говорится в заявлении.

Заключен ли договор с Людмилой Пышной, в компании не сообщили. Однако, Наталья Заболотная jпубликовала видео, на котором Пышная присутствовала во время демонтажа баннеров.

Интересные факты

Как известно, совместный проект основательницы Art Ukraine Gallery, президента "Фонда гуманитарного развития Украины" Натальи Заболотной и соучредителя и ОО "Почувствуй" Людмилы Пышной начал свою работу в "Домосфере" в мае 2023 года и специализировался на проведении "тихих аукционов".

На аукционах присутствовали украинские банкиры и бизнесмены. Например, среди покупателей были замечены владелец "Универсал банка" Сергей Тигипко с супругой.

По словам бывшего народного депутата Борислава Березы, через участие в таких аукционах банкиры могли налаживать отношения или даже получить лояльность главы НБУ Андрея Пышного. "Такие истории есть и на Западе, здесь никто никого не удивляет. Все, с кем я общался, подтвердили - да, банкиры приходили, покупали для того, чтобы наладить с ним отношения, поддерживали благотворительные проекты, потому что все знали, кто стоит за фасадом", - добавил он.

Относительно ТРЦ "Домосфера", то известно, что он задолжал много денег "Ощадбанку", который даже выставлял это здание на аукцион, но продать не смог.

Так, согласно открытым данным, в конце сентября прошлого года "Ощадбанк" перевыставил на аукцион ТЦ "Атмосфера", который принадлежит тем же владельцам, что и "Домосфера" - ООО "КОМПАНИЯ "НИТЭКО". 18 октября должен был состояться повторный аукцион по продаже объектов недвижимого имущества и права денежного требования к ООО "Компания "Нитеко".

Среди недвижимого имущества компании - ТРЦ "Атмосфера" и четырехзвездочный отель Ramada Епсоге в Киеве. Однако, торги не состоялись. Согласно сообщению, причиной отмены аукциона было то, что ни один из трех зарегистрированных участников не оплатил гарантийного взноса в размере 50,9 млн грн, поэтому их заявки на участие были отклонены.

Согласно информации Ассоциации ритейлеров Украины, в начале 2000-х Офер Керзнер в партнерстве с российско-израильским бизнесменом Михаилом Черным создал в Украине компанию First Ukrainian Development, которая собрала хорошую коллекцию земельных участков и в 2007 году была продана экс-главе российской компании Сибур Якову Голдовскому и российскому бизнесмену с литовским гражданством Дмитрию Буряку.

В состав комплекса входят ТЦ "Домосфера", бизнес-отель Ramada Encore Kiev, бизнес-центр "Европа" класса В+, торговая галерея премиум-класса "Атмосфера" и многофункциональная "Киев Арена".

Впервые "Ощадбанк" пытался продать право требования по кредитным договорам, где залогами были ТРЦ "Атмосфера" и отель Ramada Encore Kiev за 1,9 млрд грн еще в 2017 году, однако аукцион так и не состоялся. В январе 2018 года банк закончил реструктуризацию долгов компаний Нитеко и Строительные технологии, которые контролируются Буряком.